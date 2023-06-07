Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского»

7 июня
2023 год

Новости кино >>
7 июня 2023
В Санкт-Петербурге стартовали съемки седьмого сезона популярного детектива «Невский» о майоре Павле Семенове, роль которого бессменно исполняет Антон Васильев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского»
фото: Пресс-служба НТВ

В северную столицу из Москвы направлен заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев (Андрей Коровниченко), которому необходимо в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг майор Семенов (Антон Васильев) и подполковник Михайлов (Андрей Гульнев) также получают новые должности — теперь они сотрудники ГУ МВД и служат во втором отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности не только центр города и Невский проспект, но и вся Ленинградская область.

Семенов в ходе хитрой оперативной комбинации смог наконец-то вычислить таинственного главаря банды Архитекторов. Теперь он знает этого человека в лицо, знает его имя и должность. Но доказательствами вины киллера Семенов не располагает. Герой понимает, что в этой ситуации у него остается только один выход, воспользовавшись которым он сам окажется вне закона.

Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского»
фото: Пресс-служба НТВ

«Стартовали съемки седьмого сезона, вся команда в сборе. Также мы постепенно вводим новых персонажей. В истории появятся два опера из Ярославля, их зритель будет видеть на протяжении всего сезона. Уже сняли несколько экшен-сцен на Невском. В новом сезоне будет больше юмора – это разбавит общее напряжении», — рассказал режиссер Игорь Драка.

Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук), возглавивший криминальный мир Петербурга, начинает понимать, что мало захватить власть — ее еще необходимо удерживать. У Фомина появляется новый влиятельный враг, в схватке с которым Фоме не может помочь даже верный друг Паша Семенов. А ставший депутатом Госдумы Евгений Арсеньев (Александр Саюталин) тоже пытается использовать свое новое положение в личных целях.

Также в проекте заняты Виктория Маслова, Сергей Кошонин, Анастасия Забирова, Игорь Павлов, Денис Старков, Екатерина Рокотова и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сколько людей, столько мнений: Зрители о сериале «Невский»
Антона Васильева заключат под стражу в шестом сезоне «Невского»
От «Анны-детективъ 2» до «13 клинической»: все номинанты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за два года
«Елизавета», «13 клиническая» и «Почка» номинированы на Десятую Премию АПКиТ
Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
«Акушер» с Никитой Панфиловым и шестой сезон «Невского»: НТВ озвучил планы на первые месяцы 2023 года
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Первый отдел»
Антон Васильев продолжит службу на Невском
Зимой и весной выйдут продолжения сериалов «Невский», «Алекс Лютый», «Первый отдел» и «Дельфин»
«Мастер»: КАМАЗ, куда ж несешься ты?
«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV
В новом сезоне НТВ покажет продолжение сериалов «Горячая точка», «Пёс» и «Скорая помощь»
Сериалы НТВ с Алексеем Чадовым и Кириллом Кяро увидят в Латинской Америке
Антон Васильев вновь окажется на страже порядка
Телезрители Латинской Америки увидят сериалы «Невский» и «Мухтар. Новый след»
Актер Сергей Кошонин рассказал, как его случайно приняли за террориста
Антон Васильев вернулся на «Невский»
«Ленфильм» возглавит Инесса Юрченко
Дмитрий Лавров станет «Анонимным детективом»
Антон Васильев возвращается в полицию
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Антон ВасильевАндрей ГульневИгорь ДракаАнастасия ЗабироваАндрей КоровниченкоСергей КошонинВиктория МасловаИгорь ПавловДмитрий ПаламарчукЕкатерина РокотоваАлександр СаюталинДенис Старков
фильмы
НевскийНевский-7Невский. Охота на АрхитектораНевский. Проверка на прочность

фотографии >>
Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского» фотографии
Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского» фотографии
Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского» фотографии
Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лилита Озолиня
5 июня ушла из жизни актриса Лилита Озолиня.
Владимир Голованов
5 июня ушёл из жизни сценарист Владимир Голованов.
Андрей Торхов
5 июня ушёл из жизни актёр Андрей Торхов.
Валентина Гришокина
31 мая ушла из жизни актриса Валентина Гришокина.

День рождения >>

Олег Голубицкий
Татьяна Друбич
Татьяна Канаева
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Иван Непомнящий
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Дин Мартин
Лиам Нисон
Сара Париш
Майкл Сера
Карл Урбан
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
мистика, фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram