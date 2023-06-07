Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки седьмого сезона популярного детектива «Невский» о майоре Павле Семенове, роль которого бессменно исполняет Антон Васильев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба НТВ
В северную столицу из Москвы направлен заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев (Андрей Коровниченко), которому необходимо в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг майор Семенов (Антон Васильев) и подполковник Михайлов (Андрей Гульнев) также получают новые должности — теперь они сотрудники ГУ МВД и служат во втором отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности не только центр города и Невский проспект, но и вся Ленинградская область.
Семенов в ходе хитрой оперативной комбинации смог наконец-то вычислить таинственного главаря банды Архитекторов. Теперь он знает этого человека в лицо, знает его имя и должность. Но доказательствами вины киллера Семенов не располагает. Герой понимает, что в этой ситуации у него остается только один выход, воспользовавшись которым он сам окажется вне закона.
фото: Пресс-служба НТВ
«Стартовали съемки седьмого сезона, вся команда в сборе. Также мы постепенно вводим новых персонажей. В истории появятся два опера из Ярославля, их зритель будет видеть на протяжении всего сезона. Уже сняли несколько экшен-сцен на Невском. В новом сезоне будет больше юмора – это разбавит общее напряжении», — рассказал режиссер Игорь Драка.
Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук), возглавивший криминальный мир Петербурга, начинает понимать, что мало захватить власть — ее еще необходимо удерживать. У Фомина появляется новый влиятельный враг, в схватке с которым Фоме не может помочь даже верный друг Паша Семенов. А ставший депутатом Госдумы Евгений Арсеньев (Александр Саюталин) тоже пытается использовать свое новое положение в личных целях.
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