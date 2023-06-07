Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского»

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6 июня Объявлены имена финалистов лаборатории «Ленфильм-дебют» Они будут дорабатывать свои сценарии под руководством профессионалов индустрии

6 июня Истории российского документального кино посвятили мультимедийный проект «Русский док» — это цикл статей, интервью и исследования о развитии неигрового кино

6 июня «Уральские пельмени» запустили съемки своего первого сериала с Брекоткиным и Ершовым Сюжет комедии «Мама будет против» родился из их миниатюры про семью