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Сериалы с Федором Добронравовым, Мариной Александровой и Евгением Цыгановым включены в конкурсную программу V фестиваля «Пилот»

7 июня
2023 год

Новости кино >>
7 июня 2023

Объявлена конкурсная программа V фестиваля сериалов «Пилот», который состоится с 22 по 25 июня в городе Иваново. За победу поборются 20 новых российских проектов, сообщает пресс-служба смотра.

Сериалы с Федором Добронравовым, Мариной Александровой и Евгением Цыгановым включены в конкурсную программу V фестиваля «Пилот»
фото: «Убить Риту»

Так, в конкурс попали сериал «Убить Риту» (PREMIER) Марии Агранович о хрупкой учительнице химии, которая оказывается в эпицентре криминальных разборок, молодежная драма Алексея Иванова о трудной девчонке «Я иду искать» с Дашей Верещагиной, экшн-детектив Дмитрия Тюрина «Горящий тур» (PREMIER) о мексиканских приключениях русских туристов в исполнении Александра Робака и Тимофея Трибунцева, «Игра головой» (Иви) режиссера Александра Карпиловского о гениальном математике с синдромом саванта, детектив Сергея Сенцова «Престиж» (START) о жизни закрытого элитного поселка, где героиня Ирины Розановой расследует запутанное преступление.

Екатерина Варнава и Евгений Цыганов появятся в сериале Ланы Влади «Безбашенная» (KION), а Ингрид Олеринская в роли сотрудницы МФЦ расскажет о своей непростой жизни в проекте Алима Бесчокова «Ира» (Okko). В мистическом триллере Владимира Борового «Одна жизнь» (KION) персонаж Даниила Вахрушева столкнется с ожившими героями видеоигр, обманутый пенсионер в исполнении Юрия Стоянова будет осваивать новые технологии в сериале Ивана Соснина «Мамонты» (Okko), а действие исторического проекта Владимира Щеголькова «Цербер» (PREMIER и НТВ) развернется зимой 1826 года в Санкт-Петербурге на фоне восстания декабристов.

Сериалы с Федором Добронравовым, Мариной Александровой и Евгением Цыгановым включены в конкурсную программу V фестиваля «Пилот»
фото: «Престиж»

В программе смотра также заявлены проект Владимир Болгова «Киберпапа» (ТНТ и PREMIER) с Александром Робаком и Юлией Пересильд, комедия Бориса Дергачева «Макрон» (ТНТ и PREMIER) с Кузьмой Сапрыкиным и Мариной Александровой, проект Константина Смирнова «Про это самое» (ТНТ и PREMIER) с Денисом Власенко, который проводит курс сексуального воспитания в родном городе, комедия Стаса Довжика и Марата Кима «Мастодонт» с Федором Добронравовым, спин-офф «Земы» — «Макс и Гусь» Денис Павлова для Wink, комедийный проект Сергея Знаменского «Сидоровы» (СТС), ставший первым отечественным сериалом, который написан по сценарию нейросети, и шпионская комедия Марка Горобца «Короче, план такой» (СТС и Wink) с Кириллом Нагиевым о русских хакерах, участвующих в авантюрах за рубежом.

Телеканала «Россия» представит сериал Александра Касаткина «Лихорадка» о бригаде российских врачей, прилетающих в Африку для лечения опасного вируса, «Пятница» презентует первый эпизод проекта Евгения Пузыревского «Шеф» о принципиальном шеф-поваре, НТВ – детектив Анны Носатовой «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым в главных ролях.

Сериалы с Федором Добронравовым, Мариной Александровой и Евгением Цыгановым включены в конкурсную программу V фестиваля «Пилот»
фото: «Черное солнце»

«С точки зрения драматургии пятый «Пилот» — фестиваль драм, герои которых ищут своих и верят в справедливость, и комедий, герои которых создают и оберегают семьи. А с точки зрения индустрии пятый «Пилот» — фестиваль, которому важно разобраться в том, что происходит не только на онлайн-платформах, но и на телеканалах. Мы не хотим, чтобы эфир и интернет были дальними берегами, и пробуем наводить мосты», — говорит программный директор «Пилота» Егор Москвитин.

Как и в прошлом году, попасть на конкурсные показы смогут все желающие – для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте фестиваля. Также будет представлена внеконкурсная программа проектов, показы которых пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново.
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№ 1
Pumpkin   7.06.2023 - 15:59
есть прям супер классные сериалы, которые действительно стоит посмотреть. так что надеюсь, они возьмут какие-нибудь награды! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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