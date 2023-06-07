Сериалы с Федором Добронравовым, Мариной Александровой и Евгением Цыгановым включены в конкурсную программу V фестиваля «Пилот»

Объявлена конкурсная программа V фестиваля сериалов «Пилот», который состоится с 22 по 25 июня в городе Иваново. За победу поборются 20 новых российских проектов, сообщает пресс-служба смотра.
фото: «Убить Риту»
Так, в конкурс попали сериал «
Убить Риту
» (PREMIER)
Марии Агранович
о хрупкой учительнице химии, которая оказывается в эпицентре криминальных разборок, молодежная драма
Алексея Иванова
о трудной девчонке «
Я иду искать
» с
Дашей Верещагиной
, экшн-детектив
Дмитрия Тюрина
«
Горящий тур
» (PREMIER) о мексиканских приключениях русских туристов в исполнении
Александра Робака
и
Тимофея Трибунцева
, «
Игра головой
» (Иви) режиссера
Александра Карпиловского
о гениальном математике с синдромом саванта, детектив
Сергея Сенцова
«
Престиж
» (START) о жизни закрытого элитного поселка, где героиня
Ирины Розановой
расследует запутанное преступление.
Екатерина Варнава
и
Евгений Цыганов
появятся в сериале
Ланы Влади
«
Безбашенная
» (KION), а
Ингрид Олеринская
в роли сотрудницы МФЦ расскажет о своей непростой жизни в проекте
Алима Бесчокова
«
Ира
» (Okko). В мистическом триллере
Владимира Борового
«
Одна жизнь
» (KION) персонаж
Даниила Вахрушева
столкнется с ожившими героями видеоигр, обманутый пенсионер в исполнении
Юрия Стоянова
будет осваивать новые технологии в сериале
Ивана Соснина
«
Мамонты
» (Okko), а действие исторического проекта
Владимира Щеголькова
«
Цербер
» (PREMIER и НТВ) развернется зимой 1826 года в Санкт-Петербурге на фоне восстания декабристов.
фото: «Престиж»
В программе смотра также заявлены проект
Владимир Болгова
«
Киберпапа
» (ТНТ и PREMIER) с Александром Робаком и
Юлией Пересильд
, комедия
Бориса Дергачева
«
Макрон
» (ТНТ и PREMIER) с
Кузьмой Сапрыкиным
и
Мариной Александровой
, проект
Константина Смирнова
«
Про это самое
» (ТНТ и PREMIER) с
Денисом Власенко
, который проводит курс сексуального воспитания в родном городе, комедия
Стаса Довжика
и
Марата Кима
«
Мастодонт
» с
Федором Добронравовым
, спин-офф «
Земы
» — «
Макс и Гусь
»
Денис Павлова
для Wink, комедийный проект
Сергея Знаменского
«
Сидоровы
» (СТС), ставший первым отечественным сериалом, который написан по сценарию нейросети, и шпионская комедия
Марка Горобца
«
Короче, план такой
» (СТС и Wink) с
Кириллом Нагиевым
о русских хакерах, участвующих в авантюрах за рубежом.
Телеканала «Россия» представит сериал
Александра Касаткина
«
Лихорадка
» о бригаде российских врачей, прилетающих в Африку для лечения опасного вируса, «Пятница» презентует первый эпизод проекта
Евгения Пузыревского
«
Шеф
» о принципиальном шеф-поваре, НТВ – детектив
Анны Носатовой
«
Черное солнце
» с
Юрием Чурсиным
и
Максимом Стояновым
в главных ролях.
фото: «Черное солнце»
«
С точки зрения драматургии пятый «Пилот» — фестиваль драм, герои которых ищут своих и верят в справедливость, и комедий, герои которых создают и оберегают семьи. А с точки зрения индустрии пятый «Пилот» — фестиваль, которому важно разобраться в том, что происходит не только на онлайн-платформах, но и на телеканалах. Мы не хотим, чтобы эфир и интернет были дальними берегами, и пробуем наводить мосты
», — говорит программный директор «Пилота»
Егор Москвитин
.
Как и в прошлом году, попасть на конкурсные показы смогут все желающие – для этого необходимо будет зарегистрироваться на
сайте
фестиваля. Также будет представлена внеконкурсная программа проектов, показы которых пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново.
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