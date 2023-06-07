Светлана Антонова работает няней в доме Игоря Золотовицкого в сериале «Валюша»

Премьера многосерийной мелодрамы «Валюша» со Светланой Антоновой состоится 13 июня на «России», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Главная героиня Валентина (Светлана Антонова) много лет работает няней и экономкой в загородном доме Корецких. У Валюши непререкаемый авторитет среди прислуги, уважение хозяев – Элеоноры (Дарья Фекленко) и Льва Борисовича (Игорь Золотовицкий) – и их детей. Все свое время Валюша посвящает Корецким, совершенно забыв о личном счастье. Однажды она случайно знакомится с профессором математики Аркадием (Олег Филипчик). Мужчина начинает ухаживать за Валентиной, приняв ее за хозяйку дома. Внезапно в жизнь героини возвращается бывший муж Валерий (Егор Баринов). Он начинает шантажировать Валентину, угрожая раскрыть тайны ее прошлого.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
«Для меня это в первую очередь история о том, что вся страна, весь мир наш стоит на плечах русской женщины. Женщины, которая и мать, и жена, и сестра, и кормилица, и няня. И она вытаскивает всё и вся: мужиков, детей, проблемы, всё на свете... И что бы ни случалось, мужики ломаются быстрее. И это, на самом деле, просто панегирик русской женщине. Простой русской женщине, которая отдает себя всю, порой даже не имея собственного счастья. Вот у Валентины нет возможности быть вместе с собственной дочерью, и она отдает всю свою любовь чужим детям. И они ей ее сторицей возвращают. А еще о том, что в мире есть справедливость. И если человек существует в мире правильно, по законам человеческим, по законам божеским, то обязательно будет вознагражден», — говорит режиссер Александр Жигалкин.
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