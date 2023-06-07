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Светлана Иванова и Павел Чинарев снимаются в экранизации романа «Степные боги»

7 июня
2023 год

Новости кино >>
7 июня 2023

Стартовали съемки фильма Олега Асадулина «Степные боги» — экранизации одноименного романа Андрея Геласимова, отмеченного премией «Национальный бестселлер». Об этом киностудия «Соль» сообщила в своей группе ВКонтакте.

Светлана Иванова и Павел Чинарев снимаются в экранизации романа «Степные боги»
фото: Соцсети киностудии «Соль»

1945 год, казачья станица в послевоенном Забайкалье. Чтобы вылечить единственного друга от загадочной болезни, маленький Петька идет за помощью к пленному японскому врачу Хиротаро. Им предстоит найти общий язык и довериться друг другу, чтобы вместе обратиться к степным богам и спасти петькиного друга.

Роль главного героя, вокруг которого разворачиваются все события, исполнит Остап Риммен. В кадре компанию ему составят Светлана Иванова, Павел Чинарев, Владимир Стеклов, Наталья Павленкова, Алина Ходжеванова, Ольга Лапшина, Никита Кологривый, Дарья Екамасова и Джунсуке Киносита. За визуальную часть отвечает оператор Михаил КелимОдна»), а в качестве продюсера выступает Денис Ковалевский.

Съемки продлятся до середины лета и пройдут в Забайкальском крае, Москве, Саратовской и Волгоградской областях.

Впервые о проекте стало известно на питчинге в Министерстве культуры осенью 2021 года.
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Олег АсадулинАндрей ГеласимовДарья ЕкамасоваСветлана ИвановаМихаил КелимДжунсуке КиноситаДенис КовалевскийНикита КологривыйОльга ЛапшинаНаталья ПавленковаОстап РимменВладимир СтекловАлина ХоджевановаПавел Чинарёв

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Светлана Иванова и Павел Чинарев снимаются в экранизации романа «Степные боги» фотографии
Светлана Иванова и Павел Чинарев снимаются в экранизации романа «Степные боги» фотографии
Светлана Иванова и Павел Чинарев снимаются в экранизации романа «Степные боги» фотографии
Светлана Иванова и Павел Чинарев снимаются в экранизации романа «Степные боги» фотографии
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