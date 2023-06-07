Светлана Иванова и Павел Чинарев снимаются в экранизации романа «Степные боги»

Стартовали съемки фильма Олега Асадулина «Степные боги» — экранизации одноименного романа Андрея Геласимова, отмеченного премией «Национальный бестселлер». Об этом киностудия «Соль» сообщила в своей группе ВКонтакте.
фото: Соцсети киностудии «Соль»
1945 год, казачья станица в послевоенном Забайкалье. Чтобы вылечить единственного друга от загадочной болезни, маленький Петька идет за помощью к пленному японскому врачу Хиротаро. Им предстоит найти общий язык и довериться друг другу, чтобы вместе обратиться к степным богам и спасти петькиного друга.
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