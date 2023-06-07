Анна Клинская сохранит «Секреты Лизы»

По сюжету Лиза пережила страшную трагедию в детстве – на ее глазах отчим и няня убили ее маму из-за денег. Девочка была настолько потрясена, что не смогла помочь следствию, поэтому убийцы остались на свободе. Пережить травму она смогла лишь после детского дома и проживания в приемной семье. Спустя несколько лет повзрослевшая Лиза вышла на след няни. Теперь женщина, которая разрушила ее жизнь, – жена известного коллекционера. Цель преступной пары прежняя – деньги. Чтобы вывести убийцу матери на чистую воду, Лиза устраивается работать горничной в их дом. Совершенно неожиданно героиня влюбляется в Дмитрия, сына коллекционера. Она вынуждена скрывать настоящую жизнь и посвятить себя мести, но это вступает в конфликт с ее любовными чувствами.
«Мой герой – порядочный и надежный парень, но пытается выдать себя за абсолютно другого человека. На мой взгляд, так происходит из-за непростого периода в жизни, связанного с проблемами в спорте. Он влюбляется в Лизу, но из-за страха показаться неуверенным ведет себя некрасиво. В ходе истории он все-таки поймет, что она – именно та, кого он искал!» — рассказал Давид Колчин.
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