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Анна Клинская сохранит «Секреты Лизы»

7 июня
2023 год

Новости кино >>
7 июня 2023
Анна Клинская и Давид Колчин исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме «Секреты Лизы». О завершении съемок проекта сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Анна Клинская сохранит «Секреты Лизы»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Лиза пережила страшную трагедию в детстве – на ее глазах отчим и няня убили ее маму из-за денег. Девочка была настолько потрясена, что не смогла помочь следствию, поэтому убийцы остались на свободе. Пережить травму она смогла лишь после детского дома и проживания в приемной семье. Спустя несколько лет повзрослевшая Лиза вышла на след няни. Теперь женщина, которая разрушила ее жизнь, – жена известного коллекционера. Цель преступной пары прежняя – деньги. Чтобы вывести убийцу матери на чистую воду, Лиза устраивается работать горничной в их дом. Совершенно неожиданно героиня влюбляется в Дмитрия, сына коллекционера. Она вынуждена скрывать настоящую жизнь и посвятить себя мести, но это вступает в конфликт с ее любовными чувствами.

«Мой герой – порядочный и надежный парень, но пытается выдать себя за абсолютно другого человека. На мой взгляд, так происходит из-за непростого периода в жизни, связанного с проблемами в спорте. Он влюбляется в Лизу, но из-за страха показаться неуверенным ведет себя некрасиво. В ходе истории он все-таки поймет, что она – именно та, кого он искал!» — рассказал Давид Колчин.

Также в мелодраме сыграли Анна Раевская, Игорь Чернявый, Надежда Азоркина, Вячеслав Шатненко, Мария Немцева, Дарья Фурман и другие. Режиссером выступила Татьяна Киселева.
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   8.06.2023 - 00:29
Ну вот честно, не верю, что во время мести можно влюбиться. Там же это совершенно невозможно. Устроиться горничной, чтобы мстить, но нечаянно влюбляться в сына убийцы. читать далее>>
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Надежда АзоркинаТатьяна Киселёва (II)Анна КлинскаяДавид КолчинМария НемцеваАнна РаевскаяДарья ФурманИгорь ЧернявыйВячеслав Шатненко
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Анна Клинская сохранит «Секреты Лизы» фотографии
Анна Клинская сохранит «Секреты Лизы» фотографии
Анна Клинская сохранит «Секреты Лизы» фотографии
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