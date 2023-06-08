Еда и сатана на скорую руку: трейлер второго (или третьего?) сезона «Повелителя тьмы на подработке»

Новый сезон комедийного сериала «Повелитель тьмы на подработке
» стартует 13 июля. С нумерацией возникла путаница: в трейлере он анонсирован как второй сезон, хотя продолжение сериала уже вышло в прошлом году
. Как так получилось и кто пополнил состав исполнителей, расскажем в подробнее в новости. А пока можете посмотреть свежий трейлер, у нас — с русскими субтитрами.
В первом сезоне обратного исекая
повелитель тьмы из мира Энта Исла проигрывает битву героине-нефилиму Эмилии Юстине и вместе с помощником Альсиэлем бежит в другое измерение. Оказавшись в современном Токио, Сатана утрачивает магические способности и, чтобы не умереть с голода, устраивается на полставки в ресторан быстрого питания под именем Садао Мао. Преследуя Владыку, Эмилия также ныряет в межпространственный портал: теперь она скромная японская специалистка по телемаркетингу Эми Юса.
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«Перерождение дяди» — еще один необычный исекай
Откуда путаница с сезонами? Дело в том, что десять лет назад за экранизацию одноименного ранобэ взялась студия White Fox
(«Врата Штейна
», «Девушки в последнем путешествии
»), но потом дело застопорилось, и производством занялись их коллеги из Studio 3Hz
(«Маргинальная услуга
», «Принцесса-шпионка
»). Анонсированный
без малого год назад второй сезон тогда, в 2022-м, и вышел, а теперь трейлер продолжения намекает, что мы имеем дело не с продолжением, а с мягким перезапуском франшизы прямо на ходу и с сохранением сэйю.
В видеоролике звучит вступительная тема Hikari no Nai Machi
от дуэта nano.RIPE
(«Глухомань
») и эндинг bloomin
в исполнении японской певицы Liyuu
(«Больше чем пара, меньше чем любовники
»). К основному актерскому составу
присоединились:
Фарфарелло — Томокадзу Сугита
(Кэнсэй Мугурума из «Блича
»).
Эрон — Мэгуми Хан
(Мики Каваи
из «Формы голоса
»).
Камаэль — Такахиро Кобаяси
(Фуси из «Человека-бензопилы
»).
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Обзор аниме «Девушки в последнем путешествии»
Аниме «Повелитель тьмы на подработке» основано на серии ранобэ Сатоси Вагахары
, проиллюстрированной Онику
(пишется как 029). Книги выходили в печать с 2011 по 2020 годы: за это время Вагахара исписал 21 танкобон.
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