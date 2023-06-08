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Еда и сатана на скорую руку: трейлер второго (или третьего?) сезона «Повелителя тьмы на подработке»

8 июня
2023 год

Новости кино >>
8 июня 2023

Новый сезон комедийного сериала «Повелитель тьмы на подработке» стартует 13 июля. С нумерацией возникла путаница: в трейлере он анонсирован как второй сезон, хотя продолжение сериала уже вышло в прошлом году. Как так получилось и кто пополнил состав исполнителей, расскажем в подробнее в новости. А пока можете посмотреть свежий трейлер, у нас — с русскими субтитрами.


В первом сезоне обратного исекая повелитель тьмы из мира Энта Исла проигрывает битву героине-нефилиму Эмилии Юстине и вместе с помощником Альсиэлем бежит в другое измерение. Оказавшись в современном Токио, Сатана утрачивает магические способности и, чтобы не умереть с голода, устраивается на полставки в ресторан быстрого питания под именем Садао Мао. Преследуя Владыку, Эмилия также ныряет в межпространственный портал: теперь она скромная японская специалистка по телемаркетингу Эми Юса.

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Откуда путаница с сезонами? Дело в том, что десять лет назад за экранизацию одноименного ранобэ взялась студия White FoxВрата Штейна», «Девушки в последнем путешествии»), но потом дело застопорилось, и производством занялись их коллеги из Studio 3HzМаргинальная услуга», «Принцесса-шпионка»). Анонсированный без малого год назад второй сезон тогда, в 2022-м, и вышел, а теперь трейлер продолжения намекает, что мы имеем дело не с продолжением, а с мягким перезапуском франшизы прямо на ходу и с сохранением сэйю.

Еда и сатана на скорую руку: трейлер второго (или третьего?) сезона «Повелителя тьмы на подработке»

В видеоролике звучит вступительная тема Hikari no Nai Machi от дуэта nano.RIPEГлухомань») и эндинг bloomin в исполнении японской певицы LiyuuБольше чем пара, меньше чем любовники»). К основному актерскому составу присоединились:

Фарфарелло — Томокадзу Сугита (Кэнсэй Мугурума из «Блича»).
Эрон — Мэгуми Хан (Мики Каваи из «Формы голоса»).
Камаэль — Такахиро Кобаяси (Фуси из «Человека-бензопилы»).

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Аниме «Повелитель тьмы на подработке» основано на серии ранобэ Сатоси Вагахары, проиллюстрированной Онику (пишется как 029). Книги выходили в печать с 2011 по 2020 годы: за это время Вагахара исписал 21 танкобон.

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Еда и сатана на скорую руку: трейлер второго (или третьего?) сезона «Повелителя тьмы на подработке» фотографии
Еда и сатана на скорую руку: трейлер второго (или третьего?) сезона «Повелителя тьмы на подработке» фотографии
Еда и сатана на скорую руку: трейлер второго (или третьего?) сезона «Повелителя тьмы на подработке» фотографии
Еда и сатана на скорую руку: трейлер второго (или третьего?) сезона «Повелителя тьмы на подработке» фотографии
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