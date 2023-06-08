Сергей Бурунов рассказывает о том, где киты берут свои песни, в эксклюзивном отрывке из фильма «Киты: Стражи планеты»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент документального фильма «Киты: Стражи планеты
» режиссёра Жан-Альбера Льевра
(«Синдром «Титаника
»).
В центре сюжета оказывается выбросившийся на берег кит, за спасение которого берется целая группа людей. Совместными силами они пытаются не дать млекопитающему погибнуть, а заодно как можно быстрее найти способ вернуть его обратно в океан. Режиссер Жан-Альбер Льевр использует эту сюжетную линию, сконцентрированную всего лишь на одном ките, как рамку, внутри которой находится увлекательная история о судьбе его сородичей. В основу картины легла книга Хиткота Уильямса «Национальный китобойный промысел».
В оригинальной версии голос рассказчика принадлежит оскароносному французскому актеру Жану Дюжардену
(«Артист
»). В кинотеатрах России фильм можно будет посмотреть как с озвучкой Сергея Бурунова
, так и на языке оригинала с русскими субтитрами.
Съемки ленты проходили в Гренландии, Мексике, Аргентине, Полинезии, Бретани, Средиземном море, Нормандии, ЮАР, Австралии, Тонге, на Камчатке, в Антарктике, Норвегии и на Гавайях.
В российский прокат «Киты: Стражи планеты
» выходят 8 июня.
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