«Блажь», «Клетка ищет птицу» и «Волнами» вошли в конкурс Фестиваля молодого кино VOICES

10-й Фестиваль молодого кино VOICES, который пройдет с 6 по 9 июля в Вологде, представил конкурсную программу.
фото: К/ф «Блажь»
Как сообщает пресс-служба смотра, в конкурсе состоятся российские премьеры двух проектов — роуд-муви Ильи Поволоцкого «Блажь», показанного на «Двухнедельнике режиссеров» минувшего Каннского кинофестиваля, и черная комедия норвежского постановщика Кристофера Боргли «Я болею», участник Каннского кинофестиваля прошлого года. Также в основную программу вошли «Волнами» Сергея Кальварского, «Ада» Станислава Светлова и лента Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», снятая в копродукции России и Франции и ранее представленная в программе Encounters Берлинского кинофестиваля.
В рамках фестиваля состоится специальный показ фильма «Сказка» и встреча с Александром Сокуровым, который в этом году является почетным гостем VOICES. Кроме того, зрителей смотра ждет спецпоказ картины «Анатомия падения» Жюстин Трие, отмеченной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля этого года.
фото: К/ф «Ада»
VOICES подготовил специальные программы полнометражных фильмов и короткого метра. Информация об участниках будет объявлена дополнительно.
Показы смотра пройдут на нескольких площадках города — в кинотеатрах «Ленком» и «Салют», Областной библиотеке им. Бабушкина, Вологодской областной картинной галерее, Консисторском дворе Вологодского кремля и Вологодском Доме актера.
Традиционно, помимо кинопоказов, будет представлена программа специальных мероприятий. В этом году состоится фотовыставка, дуэтный проект «Декамерон. Продолжение» в исполнении пианиста Владимира Мартынова и саксофониста Аркадия Пикунова, а также сольный концерт композитора-неоклассика Анатолия Дзюбы.
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