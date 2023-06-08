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«Нулевой пациент» назван лучшим сериалом II Национальной премии интернет-контента

8 июня
2023 год

Новости кино >>
8 июня 2023

В Москве подвели итоги II Национальной премии интернет-контента. Церемония награждения авторов социально значимых проектов прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета, учредившего награду.

«Нулевой пациент» назван лучшим сериалом II Национальной премии интернет-контента
фото: Максим Арбугаев / Пресс-служба Института развития интернета

Лучшим сериалом стал «Нулевой пациент», действие которого разворачивается во время вспышки ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 1980-х. Режиссерами выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Лента о шахматном поединке за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным «Чемпион мира» была награждена в категории «Лучший художественный фильм». Главные роли в картине Алексея Сидорова исполнили Иван Янковский и Константин Хабенский. В номинации «Международный успех» отметили работу Евгении и Максима Арбугаевых «Выход» о биологе, который изучает жизнь моржей на Чукотке. В этом году она была номинирована на «Оскар».

Среди документальных проектов победу одержал сериал о становлении отечественной финансовой системы «История финансов России». В категории «Сохраняя историческую память» за лучший контент, посвященный истории России, отмечен документально-художественный сериал Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император».

В этом году премия прошла в двух частях: первые 16 обладателей награды были названы в мае. 7 июня объявили победителей в оставшихся 20 номинациях.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   8.06.2023 - 15:55
ну правильно, очень достойный сериал. считаю, что он полностью заслужил свою награду! прям действительно смотреть можно было с огромным интересом читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   8.06.2023 - 15:44
Стоянов стал настоящим украшением премии читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Максим АрбугаевЕвгения АрбугаеваАндрей КравчукАлексей СидоровЕвгений СтычкинСергей ТрофимовКонстантин ХабенскийИван Янковский
фильмы
ВыходИстория финансов РоссииНулевой пациентПётр I. Последний царь и первый императорЧемпион мира

фотографии >>
«Нулевой пациент» назван лучшим сериалом II Национальной премии интернет-контента фотографии
«Нулевой пациент» назван лучшим сериалом II Национальной премии интернет-контента фотографии
«Нулевой пациент» назван лучшим сериалом II Национальной премии интернет-контента фотографии
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