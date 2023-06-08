«Нулевой пациент» назван лучшим сериалом II Национальной премии интернет-контента

В Москве подвели итоги II Национальной премии интернет-контента. Церемония награждения авторов социально значимых проектов прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета, учредившего награду.
фото: Максим Арбугаев / Пресс-служба Института развития интернета
Лучшим сериалом стал «
Нулевой пациент
», действие которого разворачивается во время вспышки ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 1980-х. Режиссерами выступили
Сергей Трофимов
и
Евгений Стычкин
. Лента о шахматном поединке за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным «
Чемпион мира
» была награждена в категории «Лучший художественный фильм». Главные роли в картине
Алексея Сидорова
исполнили
Иван Янковский
и
Константин Хабенский
. В номинации «Международный успех» отметили работу
Евгении
и
Максима Арбугаевых
«
Выход
» о биологе, который изучает жизнь моржей на Чукотке. В этом году она была номинирована на «Оскар».
Среди документальных проектов победу одержал сериал о становлении отечественной финансовой системы «
История финансов России
». В категории «Сохраняя историческую память» за лучший контент, посвященный истории России, отмечен документально-художественный сериал
Андрея Кравчука
«
Петр I. Последний царь и первый император
».
В этом году премия прошла в двух частях: первые 16 обладателей награды
были названы
в мае. 7 июня объявили победителей в оставшихся 20 номинациях.
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