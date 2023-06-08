Якутские режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов снимают киноальманах «ЭТ»

Начались съемки нового совместного проекта известных якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, вместе работавших над альманахом «ЫТ» о жителях деревни. Действие их новой работы «ЭТ» развернется в городской среде. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Wink, который занимается производством киноальманаха совместно с компаниями «Сайдам Барыл» и «СОЛЛАКС». Фильм снимается при поддержке фонда Синет Спарк Сахавуд.
фото: Пресс-служба видеосервиса Wink
«Этот проект задумывался как продолжение нашего фильма "ЫТ". Слово "эт" в переводе с якутского — "скажи" и "мясо", под эти темы и подбирались истории. Мы живем в обществе, где банальное "сказать" очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Фильм про человечность и человеческие отношения, и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения. Тема, которая меня всегда волнует, как автора», — говорит Степан Бурнашев.
В «ЭТ» будут собраны драматические, комедийные, жизненные и пугающие истории, заставляющие содрогнуться, улыбнуться и сопереживать. Дмитрий Давыдов уверен, что альманах получится хлеще, энергичнее и злее первого.
«Это первый опыт такого тесного взаимодействия видеосервиса с якутским кинематографом. Степан и Дмитрий всегда занимались независимым кино и для нас было важно предоставить авторам полную свободу. Ответственность перед зрителем — это именно то, что ценно и всегда отличает их работы. Для нас этот проект — зеркало современного общества. В текущем году компаниям «СОЛЛАКС» и «Сайдам Барыл» уже посчастливилось совместно выпустить полнометражный фильм Степана Бурнашева «Айта», который стал самым кассовым якутским фильмом в истории российского поката», — прокомментировали продюсеры проекта от компании «СОЛЛАКС» Александрина Каменева и Надежда Дорожкина.
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