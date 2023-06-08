Виктор Добронравов возглавит отделение полиции в комедии «Инспектор Гаврилов»

Виктор Добронравов исполнит главную роль в комедийном сериале «Инспектор Гаврилов». О старте съемок сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, который занимается производством проекта совместно с телеканалом СТС.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
По сюжету в надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный решается на последнее ограбление, но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе майора Гаврилова. Так, недавний мошенник становится блюстителем порядка — начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный кардинально меняет привычный уклад жизни обитателей российской глубинки.
«Это история про то, как человек находит себя. Но рассказывать я буду ее веселым, ироничным языком. Давно хотел поработать в жанре не просто комедии, а комедии криминальной и авантюрной. Бандит выдает себя за начальника полиции. Это же авантюра чистой воды! Но благодаря ей персонаж меняется сам и меняет людей вокруг себя в лучшую сторону. Поэтому нам очень важна натура: город должен быть настолько провинциальным, чтобы нашего героя не раскусили. Но при этом он должен быть визуально выразительным и не избитым. Мы долго искали его и нашли — с точки зрения киносъемок город абсолютно девственный», — рассказал режиссер Кирилл Васильев.
Съемки продлятся до конца августа и пройдут в Москве и Тульской области. Премьера сериала состоится в 2024 году.
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