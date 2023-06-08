Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих»

8 июня
2023 год

Новости кино >>
8 июня 2023
Раскрыт полный актерский состав криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, занимающегося производством сериала совместно с Продюсерской компанией «Среда».

Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

К касту сериала присоединились Филипп Янковский, Гела Месхи, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Вадим Филипченков, Владимир Епифанцев, Кирилл Полухин, Дмитрий Куличков, Артур Иванов, Александр Обласов, Сергей Уманов, Аскар Ильясов, Марина Васильева, Дарья Белоусова, Иван Добронравов и многие другие.

В основе сюжета — реальные воспоминания Евгения Демина, который в 13 лет вместе с отцом совершил свое первое заказное убийство. Последующее десятилетие они вместе были штатными киллерами Хабаровской ячейки «Общак», в середине 90-х контролировавшей бизнес на 14% территории страны. Повзрослевший Евгений вступил в ОПГ своего крёстного, который решился бросить вызов лидеру «Общака» и начать криминальную войну на Дальнем Востоке.

Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Ранее были раскрыты имена актеров, исполнивших основные роли в сериале «Лихие» — Артем Быстров (Павел Лиховцев), Егор Кенжаметов (Женя), Савелий Кудряшов (Женя в детстве) и Евгений Ткачук (повзрослевший Женя). Сценарий написал Олег МаловичкоХрустальный»).

«Мы начинали кастинг за год до начала съемок. Самым сложными и интересным был выбор отца и сына в нашей истории. На мой взгляд, попадание у нас получилось идеальное. Всегда сложнее работать над проектами, которые основаны на реальных событиях и у героев есть прототипы. В целом, актерский ансамбль мы выбирали и утверждали очень долго, тщательно. Были даже замены по некоторым героям, но опыт показывает, что это всегда к лучшему в итоге», — рассказала кастинг-директор сериала Татевик Залинян.

Съемки «Лихих» проходят в Москве и Карелии. Премьера криминальной саги в онлайн-кинотеатре Okko запланирована в 2025 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Дарья Белоусова (II)Юрий БыковАртём БыстровМарина ВасильеваАлександр ГолубевИван ДобронравовВладимир ЕпифанцевТатевик ЗалинянАртур ИвановАскар ИльясовЕгор КенжаметовСавелий КудряшовДмитрий КуличковОлег МаловичкоГела МесхиАлександр ОбласовКирилл ПолухинЕвгений ТкачукСергей УмановВадим ФилипченковЕвгений ХаритоновФилипп Янковский
фильмы
Лихие

фотографии >>
Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих» фотографии
Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих» фотографии
Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих» фотографии
Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Клипп
7 июня ушёл из жизни актёр Юрий Клипп.
Лилита Озолиня
5 июня ушла из жизни актриса Лилита Озолиня.
Владимир Голованов
5 июня ушёл из жизни сценарист Владимир Голованов.
Андрей Торхов
5 июня ушёл из жизни актёр Андрей Торхов.

День рождения >>

Пётр Баранчеев
Всеволод Болдин
Лукерья Ильяшенко
Линда Лапиньш
Елена Панова
Сергей Плотников (II)
Татьяна Рассказова
Анна Табанина
Григорий Шевчук
Франсуаза Арнуль
Виргилиуш Грынь
Джонни Депп
Марио Донатоне
Натали Портман
Мэй Уитмэн
Майкл Дж. Фокс
все родившиеся 9 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
мистика, фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Кто пригласил Чарли?
комедия
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram