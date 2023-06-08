Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих»

Раскрыт полный актерский состав криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, занимающегося производством сериала совместно с Продюсерской компанией «Среда».
В основе сюжета — реальные воспоминания Евгения Демина, который в 13 лет вместе с отцом совершил свое первое заказное убийство. Последующее десятилетие они вместе были штатными киллерами Хабаровской ячейки «Общак», в середине 90-х контролировавшей бизнес на 14% территории страны. Повзрослевший Евгений вступил в ОПГ своего крёстного, который решился бросить вызов лидеру «Общака» и начать криминальную войну на Дальнем Востоке.
«Мы начинали кастинг за год до начала съемок. Самым сложными и интересным был выбор отца и сына в нашей истории. На мой взгляд, попадание у нас получилось идеальное. Всегда сложнее работать над проектами, которые основаны на реальных событиях и у героев есть прототипы. В целом, актерский ансамбль мы выбирали и утверждали очень долго, тщательно. Были даже замены по некоторым героям, но опыт показывает, что это всегда к лучшему в итоге», — рассказала кастинг-директор сериала Татевик Залинян.
Съемки «Лихих» проходят в Москве и Карелии. Премьера криминальной саги в онлайн-кинотеатре Okko запланирована в 2025 году.
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