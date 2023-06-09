Никита Ефремов отправится на поиски книги Смысла в экранизации «‎Библиотекаря»‎

Сериал «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова выйдет в июне эксклюзивно на сервисах more.tv и Wink, а телепремьера пройдет в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Главную роль в проекте исполнил Никита Ефремов, а режиссером выступил Игорь Твердохлебов («Триггер», «Мажор»), сообщает пресс-служба more.tv.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра more.tv
По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра more.tv
Эпическая битва добра и зла разворачивается на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 90-х, развивая лучшие традиции «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Романа писателя Михаила Елизарова, положенный с основу сюжета, в 2008 году получил литературную премию «Русский Букер». «Библиотекарь», опубликованный в 2007 году, был переведен на многие языки и полюбился читателям во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.
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