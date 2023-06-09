Пересильд, Шипенко и Эрнста стали лауреатами госпремии за «Вызов»

Актриса Юлия Пересильд
, режиссер Клим Шипенко
и гендиректор Первого канала Константин Эрнст
стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание фильма «Вызов
», съемки которого частично прошли в космосе, сообщает ТАСС
.
Советник президента РФ Владимир Толстой отметил, что команду «Вызова» решили отметить за «отвагу, смелость и беспрецедентное явление в мировом кино». Церемония вручения наград традиционно пройдет 12 июня, в День России.
По сюжету торакальный хирург Женя (Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?
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Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах
В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС прошло 12 съемочных смен. В картине также сыграли Милош Бикович
, Владимир Машков
, Елена Валюшкина
, Варвара Володина
, Андрей Щепочкин
, Александр Балуев
, Игорь Гордин
, Алексей Барабаш
, Алексей Гришин
, Артур Бесчастный
, Максим Стоянов
, Александр Самойленко
, Беник Аракелян
, Евгения Ахременко
, Семен Штейнберг
и Андрей Кузичёв
. За визуальную часть отвечали оператор Борис Литовченко
и художник-постановщик Сергей Тырин
.
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