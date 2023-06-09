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Пересильд, Шипенко и Эрнста стали лауреатами госпремии за «Вызов»

9 июня
2023 год

Новости кино >>
9 июня 2023
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание фильма «Вызов», съемки которого частично прошли в космосе, сообщает ТАСС.

Пересильд, Шипенко и Эрнста стали лауреатами госпремии за «Вызов»

Советник президента РФ Владимир Толстой отметил, что команду «Вызова» решили отметить за «отвагу, смелость и беспрецедентное явление в мировом кино». Церемония вручения наград традиционно пройдет 12 июня, в День России.

По сюжету торакальный хирург Женя (Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

Читать рецензию Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах
В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС прошло 12 съемочных смен. В картине также сыграли Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, Игорь Гордин, Алексей Барабаш, Алексей Гришин, Артур Бесчастный, Максим Стоянов, Александр Самойленко, Беник Аракелян, Евгения Ахременко, Семен Штейнберг и Андрей Кузичёв. За визуальную часть отвечали оператор Борис Литовченко и художник-постановщик Сергей Тырин.
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   9.06.2023 - 17:35
Совсем не удивлен награде. А как же забыли про любимчика машкова. Еще понимаю, что отметили людей, которые летали и готовились, а Эрнста за что? читать далее>>
№ 1
Alexey Golovanov   9.06.2023 - 15:15
а она уже будербродами торгует в скафандре. Капитализирует светлый образ космонавтки читать далее>>
Всего сообщений: 2
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