Кирилл Зайцев и Максим Щёголев станут следователями в детективе «Эффект Домино»

Премьера детективного сериала «Эффект Домино» состоится 13 июня в эфире НТВ. В центре истории – два следователя в исполнении Кирилла Зайцева и Максима Щёголева, которые терпеть друг друга не могут, но вынуждены вместе расследовать преступления. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Фотографии двух лучших следователей – Максима Разина (Щёголев) и Николая Удалова (Зайцев) – висят рядом на доске почета Следственного комитета одного провинциального городка. Но в жизни они предпочитают обходить друг друга стороной. Интеллектуал Удалов живет по уставу и блюдет закон, Разин же верит не в уголовный кодекс, а в совесть и «силу кулака». Помимо физической силы, одним из его отличительных методов работы является уникальная способность договариваться с представителями криминального мира. Несмотря на взаимную нелюбовь друг к другу, героям приходится работать в одной команде и расследовать сложные преступления.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Эффектом домино называют случаи, когда одно, казалось бы, незначительное изменение вызывает цепную реакцию и влияет на прочие поступки. А это значит, что в жизни важно все, что ты делаешь. Мой герой Николай Удалов – блестящий следователь, который любит свою работу и может решить любую головоломку. Одним из основных препятствий для него является напарник Разин. У них кардинально разные подходы к расследованию дел, поэтому между ними возникают конфликты. Мой герой, конечно, это не я. Но многие качества Удалого мне присущи: трудолюбие, дотошность в работе, любовь к своему делу, требовательность к окружающим. Все трюки и драки в фильме мы с Максимом выполняли самостоятельно. Безусловно, у нас был постановщик трюков, но мы тренировались и делали все сами», — рассказал Кирилл Зайцев.
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