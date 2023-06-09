Марк Руффало исполнит главную роль в сериале от сценариста «Мейр из Исттауна»

Марк Руффало
сыграет главную роль в новом мини-сериале HBO, сообщает Variety
.
фото: Getty Images
В центре истории — группа оперативников, которая пытается задержать опасных преступников. Сюжет пока безымянного проект основан на оригинальной идее.
Сценаристом и продюсером проекта выступит Брэд Ингелсби
, работавший над сериалом «Мейр из Исттауна
» с Кейт Уинслет
, который был признан лучшим в четырех категориях на премии «Эмми».
Решения о кастинге было принято до начала забастовки Гильдии сценаристов США. Неизвестно, когда сериал будет запущен в производство.
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