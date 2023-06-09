Марк Руффало исполнит главную роль в сериале от сценариста «Мейр из Исттауна»

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Интервью Иван Капитонов: «Если подростковый фильм не интересен 35-45-летним, то он не будет интересен и подросткам» Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»

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Спутник телезрителя «Дом в конце улицы»: Кошмар по соседству 7 июня, 19:00, viju TV1000 action

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Новости кино Антон Васильев вычислит главаря банды Архитекторов в седьмом сезоне «Невского» Съемки продолжения стартовали в Петербурге