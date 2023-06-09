Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Марк Руффало исполнит главную роль в сериале от сценариста «Мейр из Исттауна»

9 июня
2023 год

Новости кино >>
9 июня 2023
Марк Руффало сыграет главную роль в новом мини-сериале HBO, сообщает Variety.

Марк Руффало исполнит главную роль в сериале от сценариста «Мейр из Исттауна»
фото: Getty Images

В центре истории — группа оперативников, которая пытается задержать опасных преступников. Сюжет пока безымянного проект основан на оригинальной идее.

Сценаристом и продюсером проекта выступит Брэд Ингелсби, работавший над сериалом «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет, который был признан лучшим в четырех категориях на премии «Эмми».

Решения о кастинге было принято до начала забастовки Гильдии сценаристов США. Неизвестно, когда сериал будет запущен в производство.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   9.06.2023 - 19:39
из-за этой забастовки подвисло столько хорошего кино, а когда снимут, так они еще будут выходить годами, чтобы не сразу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Джулианна Мур и Сидни Суини снимутся в триллере от создателя «Мейр из Исттауна»
Кейт Уинслет попадет во «Дворец» Стивена Фрирза
Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
Кейт Уинслет снимется в экранизации романа Эрнана Диаса «Доверие»
Фильмам «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Не смотрите наверх» вручили премии Гильдии сценаристов США
«CODA: Ребёнок глухих родителей» отмечен главным призом Гильдии продюсеров США
Фильмами года по версии кинокритиков США стали «Власть пса» и «Лакричная пицца»
Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США
«Власть пса» и «Дом Gucci» лидируют по количеству номинаций на премию Гильдии актеров США
«Власть пса», «Вестсайдская история» и «Наследники»: Итоги «Золотого глобуса»
Думаю, как все бинджвотчить: 10 лучших иностранных сериалов 2021 года
«Дюна», «Вестсайдская история» и «Игра в кальмара» претендуют на «Золотой глобус»
«Корона», «Ход королевы» и «Тед Лассо» стали лучшими сериалами на премии «Эмми»
Джин Смарт пополнила звездный каст «Вавилона» Дэмьена Шазелла
«Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на «Эмми-2021»
Королевский бит: сериал «Хитрости» о конфликте поколений и мире стендапа
Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет
Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля
персоны
Бред ИнгелсбиМарк Руффало

анонс

Скорбим

Юрий Клипп
7 июня ушёл из жизни актёр Юрий Клипп.

День рождения >>

Пётр Баранчеев
Всеволод Болдин
Лукерья Ильяшенко
Линда Лапиньш
Елена Панова
Сергей Плотников (II)
Татьяна Рассказова
Анна Табанина
Григорий Шевчук
Франсуаза Арнуль
Виргилиуш Грынь
Джонни Депп
Марио Донатоне
Натали Портман
Мэй Уитмэн
Майкл Дж. Фокс
все родившиеся 9 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
мистика, фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Снегирь
драма
Россия, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен