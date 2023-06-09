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Комедийный сериал «Тяни, Сундук» стартует 6 июля на PREMIER

9 июня
2023 год

Новости кино >>
9 июня 2023
Премьера комедийного сериала «Тяни, Сундук», ставшего спин-оффом популярного проекта «Зема», состоится 6 июля на PREMIER, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Комедийный сериал «Тяни, Сундук» стартует 6 июля на PREMIER
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету простой парень по прозвищу Сундук не может пройти мимо экологической проблемы в родном городе. Местный водоем загрязнен мусором, а власть закрывает глаза. Чтобы решить проблему, Сундук решает устроить чемпионат по рыбалке мусора. Неожиданно соревнование становится популярным, но герой наживает врага в лице владельца свалки.

«Сундук — очень колоритный персонаж из сериала «Зема», и нам захотелось раскрыть его для зрителя. Я сам рыбак, часто выезжаю на природу, поэтому история про замусоренные водоемы и проблемы экологии мне знакома не понаслышке. У нас получился очень добрый сериал, семейный. Уверен, что каждый, кто посмотрит его, отлично проведет время, отдохнет и посмеется», — говорит исполнитель главной роли Денис Сундуков.

Роли в сериале также исполнили Захар Савченко, Мария Абрамова, Полина Ряшко, Василиса Макарова, Владимир Афанасьев и Евгения Розанова. Режиссером проекта стал Вадим Валлиулин, сценаристом – Семен Молоканов. Производством занималась региональная кинокомпания «Пензфильммаш», созданная Семеном Молокановым и Антоном Карпушкиным в Пензе.
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Комедийный сериал «Тяни, Сундук» стартует 6 июля на PREMIER фотографии
Комедийный сериал «Тяни, Сундук» стартует 6 июля на PREMIER фотографии
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