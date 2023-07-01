Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю

Издательство Shueisha
хвастается «Магической битвой
»: знаковая манга Гэгэ Акутами
реализовала 80 миллионов экземпляров. Хронометраж нового аниме Хаяо Миядзаки
«Как поживаете?
» — 124 минут! У «Фабрики иллюзий Алисы и Терезы
» от студии MAPPA
(«Сага о Винланде
», «Адский рай
») тоже хорошие новости: Shin-on
, главную тему к полнометражному аниме, написала и исполнила Миюки Накадзима
— легенда японской музыкальный сцены с более чем 40 альбомами за плечами (что-то вроде японского Боба Дилана
). Накадзима-сан никогда раньше не записывала музыкальное сопровождение для аниме — работа Мари Окады
(«Укрась прощальное утро цветами обещания
») станет для нее дебютом. Студия ENGI
(«Удзаки хочет тусоваться
», «Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов
») наконец-то раскрыла, кто озвучит кавайную героиню «Прогулок маленькой акулы
»: роль любознательной хрящевой рыбки досталась Кане Ханадзаве
(Канадэ Татибана из «Ангельских ритмов
», Маюри Сина из «Врат Штейна
»). Ходят слухи
, что WIT Studio
(«Семья шпиона
», «Кабанэри Железной Крепости
») задумала сделать исекай
. Да не простой, а с супергероями. И не просто с супергероями, а персонажами вселенной DC
. Подробности узнаем на Anime Expo 2023
, стартующей 3 июля.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о полнометражном продолжении
«Семьи шпиона
» или грядущем сериале
«Время пыток, Принцесса!
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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24 аниме-премьеры лета
Мистическая драма «Ребенок идола
» по манге Аки Акасаки
(«Госпожа Кагуя: в любви как на войне
») получит продолжение (кстати, за время трансляции сериала продажи выросли в три раза: тираж пересек отметку в 12 миллионов экземпляров). Актерский состав и творческая группа еще не утверждены, также пока нет подробностей о сюжете, поэтому смотрим проморолик и вспоминаем основные моменты первого сезона.
Историю о подноготной мира шоу-бизнеса и сверхъестественном перерождении сельского гинеколога Горо Амамии
в сына
поп-дивы Ай Хосино
снял Дайсукэ Хирамаки
(«Белый ящик
», «Квест на фоне сакуры
») на студии Doga Kobo
(«Пластиковые воспоминания
», «Сон в замке демона
»).
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«Госпожа Кагуя: В любви как на войне» — еще один хит Аки Акасаки
Аниме-адаптация манги Матико Кё
«Кокон
» выйдет в эфир летом 2025 года. Продюсирует военную драму ветеран студии Ghibli Хитоми Татено
(работал мультипликатором в легендарных «Мой сосед Тоторо
» и «Унесенные призраками
»), а его студия Sasayuri
занимается творческим процессом.
Это история битвы за Окинаву глазами девочек-подростков, мобилизованных японской армией в 1945 году. Сан и Маю, учащиеся престижной женской школы, распределены в качестве сестер милосердия в госпиталь у самой линии фронта. Юные медсестры станут свидетельницами гибели боевых подруг, увидят, как солнечный остров превратится в кровавую мясорубку, и столкнуться со всеми ужасами и безумием военного времени.
Манга «Кокон» публиковалась в журнале Elegance Eve
издательства Akita Shoten
с мая 2009-го по июль 2010-го, а в августе 2010-го 15 глав литературно-художественного произведения были собраны в один танкобон.
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Искалеченная повседневность «Девушек в последнем путешествии»
Премьера нового аниме «Волчица и пряности
» по мотивам ранобэ Исуна Хасэкуры
состоится в 2024 году. Ремейк от студии Passione
(«Гарем рабов в лабиринте другого мира
», «Любовные неудачи
») приурочен к 15-летию франшизы
и выйдет с подзаголовком «Торговец встречает мудрую волчицу
». Смотрим трейлер с русскими субтитрами.
Молодой торговец Крафт Лоуренс мечтает о собственном магазинчике, но вынужден скитаться из города в город, предлагая товары. Однажды он находит в повозке спящую девушку с ушами и хвостом волка — древнюю богиню урожая Холо. Бродячий негоциант заключает выгодную сделку: он отвозит волчицу в ее родной северный город Ёицу, а она помогает ему наладить бизнес.
К работе над проектом вернется творческая группа двух первых сезонов во главе с режиссером Такэо Такахаси
(«Остров гигантских насекомых
», «Тетрадь Хинако
»), а вот музыкальным сопровождением займется Кевин Пенкин
(«Созданный в бездне
», «Восхождение героя щита
»). Актерский состав
остается без изменений: Крафта Лоуренса также озвучит Дзюн Фукуяма
(Мацумото из «Виви: Песнь флюоритового глаза
», Грелль Сатклифф из «Темного дворецкого
»), а Холо — Ами Косимидзу
(Юри из «Тетради смерти
», Демон-паук Мать из «Истребителя демонов
»).
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«Кулинарные скитания в параллельном мире» — исекай о дружбе человека и волка
Анонсированный
осенью сериал «Стесняшка
» наконец порадовал первым трейлером (у нас — с русскими субтитрами). Сёнэн
-аниме по супергеройской манге Букими Мики
выйдет в октябре этого года усилиями студии 8bit
(«Радость подъема
», «О моем перерождении в слизь
»). Ролик сопровождается вступительным треком Shiny Girl
в исполнении MindaRyn
(«Избранный богами
»).
В мире, где существуют люди со сверхчеловеческими способностями, войны и преступность исчезли с лица земли. Робкая и замкнутая японская защитница Тэру Момидзияма, известная под псевдонимом Стесняшка, не чувствует себя Героиней и тяготится возложенной на нее ответственностью, но при поддержке населения постепенно обретает уверенность и вступает в международный супергеройский альянс, чтобы защитить человечество от новой глобальной угрозы.
К основному составу сэйю присоединились:
Ико Койсикава — Нао Таояма
(Нагиса Сиота из «Класса убийц
»).
Эбио — Томокадзу Сугита
(Рудеус Грейрат
из «Реинкарнации безработного
»).
Пепеша Андрианов — Мамико Ното
(Анна Либер из «Монстра
»).
Дэвид Вандер Джонс — Синъитиро Мики
(Кискэ Урахара из «Блича
»).
Пильс Дюнан — Саюми Судзусиро
(Нидзика Идзити
из «Рок-тихони!
»).
Ли Мин Мин — Аюму Мурасэ
(Аки Хаякава
из «Человека-бензопилы
»).
Уни-Лорд — Кикуко Иноуэ
(Аканэ Сонодзаки из «Когда плачут цикады
»).
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«Синяя тюрьма: Блю Лок» — спортивная драма от студии 8bit
Студия Madhouse
(«Ванпанчмен
», «Охотник х Охотник
») поделилась свежим трейлером долгожданного экзистенциального фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен
» (предыдущий ролик можно посмотреть в нашей персональной новости
). Премьера сериала состоится 29 сентября, а первый эпизод продлится целых 2 часа. Смотрим с русскими субтитрами:
Победив Короля демонов и установив мир во всем мире, бессмертная эльфийка Фрирен расстается с братьями по оружию и отправляется в странствие. Вернувшись спустя полвека, она едва успевает попрощаться с умирающим от старости человеком-воином Химмелем. Чтобы исполнить последнее желание сослуживцев и понять, что такое человеческая жизнь и насколько она мимолетна, тысячелетняя волшебница готовится к новому грандиозному путешествию.
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Эльфийки и паладины в фэнтези «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»
Бонус
: изящный арт «Фарса из убийства девушки-нежити
». Для страждущих в сети есть опенинг
и эндинг
(без титров!)
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