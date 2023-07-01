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Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю

1 июля
2023 год

Новости кино >>
1 июля 2023
Издательство Shueisha хвастается «Магической битвой»: знаковая манга Гэгэ Акутами реализовала 80 миллионов экземпляров. Хронометраж нового аниме Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» — 124 минут! У «Фабрики иллюзий Алисы и Терезы» от студии MAPPAСага о Винланде», «Адский рай») тоже хорошие новости: Shin-on, главную тему к полнометражному аниме, написала и исполнила Миюки Накадзима — легенда японской музыкальный сцены с более чем 40 альбомами за плечами (что-то вроде японского Боба Дилана). Накадзима-сан никогда раньше не записывала музыкальное сопровождение для аниме — работа Мари ОкадыУкрась прощальное утро цветами обещания») станет для нее дебютом. Студия ENGIУдзаки хочет тусоваться», «Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов») наконец-то раскрыла, кто озвучит кавайную героиню «Прогулок маленькой акулы»: роль любознательной хрящевой рыбки досталась Кане Ханадзаве (Канадэ Татибана из «Ангельских ритмов», Маюри Сина из «Врат Штейна»). Ходят слухи, что WIT StudioСемья шпиона», «Кабанэри Железной Крепости») задумала сделать исекай. Да не простой, а с супергероями. И не просто с супергероями, а персонажами вселенной DC. Подробности узнаем на Anime Expo 2023, стартующей 3 июля.

Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о полнометражном продолжении «Семьи шпиона» или грядущем сериале «Время пыток, Принцесса!»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать 24 аниме-премьеры лета
Мистическая драма «Ребенок идола» по манге Аки АкасакиГоспожа Кагуя: в любви как на войне») получит продолжение (кстати, за время трансляции сериала продажи выросли в три раза: тираж пересек отметку в 12 миллионов экземпляров). Актерский состав и творческая группа еще не утверждены, также пока нет подробностей о сюжете, поэтому смотрим проморолик и вспоминаем основные моменты первого сезона.


Историю о подноготной мира шоу-бизнеса и сверхъестественном перерождении сельского гинеколога Горо Амамии в сына поп-дивы Ай Хосино снял Дайсукэ ХирамакиБелый ящик», «Квест на фоне сакуры») на студии Doga KoboПластиковые воспоминания», «Сон в замке демона»).

Читать «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» — еще один хит Аки Акасаки
Аниме-адаптация манги Матико Кё «Кокон» выйдет в эфир летом 2025 года. Продюсирует военную драму ветеран студии Ghibli Хитоми Татено (работал мультипликатором в легендарных «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками»), а его студия Sasayuri занимается творческим процессом.

Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю

Это история битвы за Окинаву глазами девочек-подростков, мобилизованных японской армией в 1945 году. Сан и Маю, учащиеся престижной женской школы, распределены в качестве сестер милосердия в госпиталь у самой линии фронта. Юные медсестры станут свидетельницами гибели боевых подруг, увидят, как солнечный остров превратится в кровавую мясорубку, и столкнуться со всеми ужасами и безумием военного времени.

Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю

Манга «Кокон» публиковалась в журнале Elegance Eve издательства Akita Shoten с мая 2009-го по июль 2010-го, а в августе 2010-го 15 глав литературно-художественного произведения были собраны в один танкобон.

Читать Искалеченная повседневность «Девушек в последнем путешествии»
Премьера нового аниме «Волчица и пряности» по мотивам ранобэ Исуна Хасэкуры состоится в 2024 году. Ремейк от студии PassioneГарем рабов в лабиринте другого мира», «Любовные неудачи») приурочен к 15-летию франшизы и выйдет с подзаголовком «Торговец встречает мудрую волчицу». Смотрим трейлер с русскими субтитрами.


Молодой торговец Крафт Лоуренс мечтает о собственном магазинчике, но вынужден скитаться из города в город, предлагая товары. Однажды он находит в повозке спящую девушку с ушами и хвостом волка — древнюю богиню урожая Холо. Бродячий негоциант заключает выгодную сделку: он отвозит волчицу в ее родной северный город Ёицу, а она помогает ему наладить бизнес.

Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю

К работе над проектом вернется творческая группа двух первых сезонов во главе с режиссером Такэо ТакахасиОстров гигантских насекомых», «Тетрадь Хинако»), а вот музыкальным сопровождением займется Кевин ПенкинСозданный в бездне», «Восхождение героя щита»). Актерский состав остается без изменений: Крафта Лоуренса также озвучит Дзюн Фукуяма (Мацумото из «Виви: Песнь флюоритового глаза», Грелль Сатклифф из «Темного дворецкого»), а Холо — Ами Косимидзу (Юри из «Тетради смерти», Демон-паук Мать из «Истребителя демонов»).

Читать «Кулинарные скитания в параллельном мире» — исекай о дружбе человека и волка
Анонсированный осенью сериал «Стесняшка» наконец порадовал первым трейлером (у нас — с русскими субтитрами). Сёнэн-аниме по супергеройской манге Букими Мики выйдет в октябре этого года усилиями студии 8bitРадость подъема», «О моем перерождении в слизь»). Ролик сопровождается вступительным треком Shiny Girl в исполнении MindaRynИзбранный богами»).


В мире, где существуют люди со сверхчеловеческими способностями, войны и преступность исчезли с лица земли. Робкая и замкнутая японская защитница Тэру Момидзияма, известная под псевдонимом Стесняшка, не чувствует себя Героиней и тяготится возложенной на нее ответственностью, но при поддержке населения постепенно обретает уверенность и вступает в международный супергеройский альянс, чтобы защитить человечество от новой глобальной угрозы.

Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю

К основному составу сэйю присоединились:

Ико Койсикава — Нао Таояма (Нагиса Сиота из «Класса убийц»).
Эбио — Томокадзу Сугита (Рудеус Грейрат из «Реинкарнации безработного»).
Пепеша Андрианов — Мамико Ното (Анна Либер из «Монстра»).
Дэвид Вандер Джонс — Синъитиро Мики (Кискэ Урахара из «Блича»).
Пильс Дюнан — Саюми Судзусиро (Нидзика Идзити из «Рок-тихони!»).
Ли Мин Мин — Аюму Мурасэ (Аки Хаякава из «Человека-бензопилы»).
Уни-Лорд — Кикуко Иноуэ (Аканэ Сонодзаки из «Когда плачут цикады»).

Читать «Синяя тюрьма: Блю Лок» — спортивная драма от студии 8bit
Студия MadhouseВанпанчмен», «Охотник х Охотник») поделилась свежим трейлером долгожданного экзистенциального фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» (предыдущий ролик можно посмотреть в нашей персональной новости). Премьера сериала состоится 29 сентября, а первый эпизод продлится целых 2 часа. Смотрим с русскими субтитрами:


Победив Короля демонов и установив мир во всем мире, бессмертная эльфийка Фрирен расстается с братьями по оружию и отправляется в странствие. Вернувшись спустя полвека, она едва успевает попрощаться с умирающим от старости человеком-воином Химмелем. Чтобы исполнить последнее желание сослуживцев и понять, что такое человеческая жизнь и насколько она мимолетна, тысячелетняя волшебница готовится к новому грандиозному путешествию.

Читать Эльфийки и паладины в фэнтези «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»
Бонус: изящный арт «Фарса из убийства девушки-нежити». Для страждущих в сети есть опенинг и эндинг (без титров!)

Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю

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Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю фотографии
Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю фотографии
Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю фотографии
Сколько раз нового Миядзаки сможет посмотреть 100-летняя эльфийка? Главные новости аниме за неделю фотографии
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