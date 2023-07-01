Зрители ТНТ узнают «Тайну пропавшей деревни» с Марией Горбань

В глухой российской деревушке Нижние Броды неожиданно пропадают все жители. При этом деньги, документы и скот остаются нетронутыми. Чтобы разобраться в ситуации, на место событий из Москвы прибывает независимая журналистка Татьяна Блок (Горбань). Загадочное исчезновение людей — это шанс доказать, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Однако разобраться в череде мистических событий не так-то просто, ведь параллельно нужно учиться выживать в деревне, что для любительницы столичного лоска — та еще задача.
Читать рецензию«Тайна пропавшей деревни»: Мистика или алкашка?
«Тайна пропавшей деревни» снята в жанре псевдодокументального журналистского расследования: с регулярными стендапами главной героини, интервью с очевидцами, живыми съемками на смартфон и экшн-камеру, а также без использования специально построенных декораций — съемки проходили в аутентичных деревенских локациях в Тверской области.
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