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Зрители ТНТ узнают «Тайну пропавшей деревни» с Марией Горбань

1 июля
2023 год

Новости кино >>
1 июля 2023
Телепремьера сериала «Тайна пропавшей деревни» состоится 3 июля на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. Главные роли в комедийном детективе исполнили Мария Горбань и Филипп Ершов.

Зрители ТНТ узнают «Тайну пропавшей деревни» с Марией Горбань
фото: Пресс-служба ТНТ

В глухой российской деревушке Нижние Броды неожиданно пропадают все жители. При этом деньги, документы и скот остаются нетронутыми. Чтобы разобраться в ситуации, на место событий из Москвы прибывает независимая журналистка Татьяна Блок (Горбань). Загадочное исчезновение людей — это шанс доказать, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Однако разобраться в череде мистических событий не так-то просто, ведь параллельно нужно учиться выживать в деревне, что для любительницы столичного лоска — та еще задача.

Читать рецензию «Тайна пропавшей деревни»: Мистика или алкашка?
«Тайна пропавшей деревни» снята в жанре псевдодокументального журналистского расследования: с регулярными стендапами главной героини, интервью с очевидцами, живыми съемками на смартфон и экшн-камеру, а также без использования специально построенных декораций — съемки проходили в аутентичных деревенских локациях в Тверской области.

Зрители ТНТ узнают «Тайну пропавшей деревни» с Марией Горбань
фото: Пресс-служба ТНТ

В актерский состав проекта также вошли Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко. Сценаристами и продюсерами проекта выступили Сергей СветлаковГорько!») и Саид Давдиев («Вечерний Ургант»), за режиссуру отвечал Андрей ШавкероЕлки 5»). Производством сериала занимались онлайн-кинотеатр Иви и студия SVERDLOVSK.

Для онлайн-просмотра сериал «Тайна пропавшей деревни» доступен на Иви.
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«Тайна пропавшей деревни»: Мистика или алкашка?
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