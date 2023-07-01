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Стало известно, кто исполнит главные роли в продолжении «Монстра» Райана Мерфи

1 июля
2023 год

Новости кино >>
1 июля 2023
Стало известно, кто исполнит главные роли во втором сезоне антологии Райана Мерфи, посвященной серийным убийцам. В продолжении сериала под названием «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов» сыграют Купер КохВласть в ночном городе. Книга вторая: Призрак») и Николас Александр ЧавесГлавный госпиталь»), сообщает Deadline.

Стало известно, кто исполнит главные роли в продолжении «Монстра» Райана Мерфи
фото: Entertainment Tonight

Второй сезон расскажет историю братьев Менендес, осужденных в 1996 году за убийство своих родителей. Их дело вызвало большой резонанс в американском обществе и активно освещалось в СМИ. После смерти родных Эрик и Лайл унаследовали многомиллионное состояние — акции компании отца, несколько домов. Сперва они отрицали свою вину, но потом стратегия адвокатов полностью изменилась и заключалась в том, чтобы суд признал бретьев Менендес виновными в совершении непредумышленных убийств, так как они на протяжении многих лет подвергались психологическому, физическому и сексуальному насилию со стороны родителей и пошли на преступление в целях самообороны.

Кох сыграет Эрика, а Александр Чавес — Лайла.

Первый сезон проекта вышел в сентябре 2022 года и стал одним из самых успешных релизов Netflix. Сюжет был посвящен делу маньяка Джеффри Дамера, чей образ воплотил Эван Питерс.
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№ 1
Брус вылез (-/-)   1.07.2023 - 19:31
Эх, жаль за Чикатило в антологии не возьмутся. Это про американских монстров. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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