Мария Козакова и Михаил Грищенко снялись в мелодраме «Н+Н»

Наташа – симпатичная, но не очень уверенная в себе девушка. Она всегда увлекалась наукой, проводя большую часть времени в лаборатории. Но в личной жизни у нее не все так гладко, как в науке. С детства Наташа влюблена в Никиту и просто ждет, когда он поймет, что она – его вторая половинка. Однажды героиня все-таки решается признаться Никите в своих чувствах. Но сразу после заветных слов о любви Никите звонит его девушка и он убегает выяснять с ней отношения. Убитая горем Наташа встречает незнакомца, который просит у нее телефон, чтобы сделать срочный звонок. Наташа легко отдает мобильный и теряется в толпе – ей уже все равно, ведь любимый человек разбил ей сердце. Но незнакомец не оставляет попыток найти ее.
«У Натальи есть правило — она не переносит обман, мне это близко. Я не понимаю смысла во вранье, и жизнь не вынуждает меня обманывать. Я, как и Наталья, не простила бы обмана, но, к счастью, меня окружают такие же люди как я, что семья, что мои друзья, для них это тоже неприемлемо», — говорит Мария Козакова.
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