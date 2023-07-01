Режиссер «Медведя» Кристофер Сторер экранизирует книгу «Зимняя гонка Фрэнки Машины»

Создатель сериала «Медведь» Кристофер Сторер выступит режиссером фильма «Зимняя гонка Фрэнки Машины» (The Winter of Frankie Machine) по мотивам одноименной книги Дона Уислоу, выпущенной в 2006 году, сообщает Deadline.
фото: Deadline / Getty Images
В центре сюжета — Фрэнк Макьяно, он же киллер по прозвищу Фрэнки Машина, отошедший от дел. Однажды его настигает темное прошлое, и мужчина понимает, что сам становится мишенью. Пытаясь сохранить свою жизнь, он начинает собственное расследование, чтобы найти тех, кто хочет его убить.
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