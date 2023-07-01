Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Режиссер «Медведя» Кристофер Сторер экранизирует книгу «Зимняя гонка Фрэнки Машины»

1 июля
2023 год

Новости кино >>
1 июля 2023
Создатель сериала «Медведь» Кристофер Сторер выступит режиссером фильма «Зимняя гонка Фрэнки Машины» (The Winter of Frankie Machine) по мотивам одноименной книги Дона Уислоу, выпущенной в 2006 году, сообщает Deadline.

Режиссер «Медведя» Кристофер Сторер экранизирует книгу «Зимняя гонка Фрэнки Машины»
фото: Deadline / Getty Images

В центре сюжета — Фрэнк Макьяно, он же киллер по прозвищу Фрэнки Машина, отошедший от дел. Однажды его настигает темное прошлое, и мужчина понимает, что сам становится мишенью. Пытаясь сохранить свою жизнь, он начинает собственное расследование, чтобы найти тех, кто хочет его убить.

Сторер также будет работать над сценарием, который написали Брайан Коппельман и Дэвид Левин, сценаристы сериала «Миллиарды» и фильма «Тринадцать друзей Оушена».

Производством проекта займется студия Paramount.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Кристофер Сторер

анонс

Скорбим

Виктор Зорькин
30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Зорькин.
Дмитрий Кондрашов
28 июня ушёл из жизни актёр Дмитрий Кондрашов.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Александр Голубев
Павел Деревянко
Галина Звягинцева
Татьяна Пилецкая
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Эндрю Дивофф
Линдси Лохан
Сами Насери
Элизабет Ризер
Марго Робби
Сол Рубинек
Эшли Тисдейл
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Гипнотик
боевик, детектив, триллер
США, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Пантафа — пожирательница душ
фильм ужасов
Италия, 2022
Заклятье. Незаконченная глава
триллер
Великобритания, 2022
Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Мать Тереза
драма
Великобритания, Индия, Швейцария, 2022
Приключения рыбок: Корабль сокровищ
приключения, семейное кино
США, 2017
Чарли и фантастическая четвёрка
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Канада, 2023
Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен