Фильм «Ада» признан лучшим на Фестивале молодого кино VOICES

10-й Фестиваль молодого кино VOICES завершился в Вологде. Победителей смотра выбирали зрители. Лучшим фильмом признали картину «Ада» — полнометражный игровой дебют Станислава Светлова. Он также одержал победу среди режиссеров.
фото: К/ф «Ада»
«Ада» рассказывает о 12-летней Аде и ее маме Варе, которые живут в российской глубинке и находят свое счастье в простых вещах, не покидая родного дома и ничего не имея, кроме самой любви, тихих желаний и веры в лучшее. Главные роли исполнили Мария Кожуханцева и Ольга Озоллапиня. Также в картине сыграл Михаил Ложкин, которого не стало в июне этого года. Его памяти режиссер Станислав Светлов посвятил фестивальный показ своей работы. Одним из сценаристов фильма выступил Денис Осокин, неоднократно работавший с Алексеем Федорченко, в том числе над лентой «Овсянки», некоторые сцены которой тоже снимались в маленьком городе Горбатов Нижегородской области.
фото: К/ф «Клетка ищет птицу»
Приз за лучшую роль зрители присудили Хадиже Батаевой, сыгравшей в фильме Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу». По сюжету В маленьком чеченском селении Яха проводит свои дни с Мадиной, с которой они очень близки. Девушки мечтают после окончания школы покинуть родные места и отправиться в большой мир, чтобы жить ту жизнь, которую они выберут себе сами.
На фестивале команду фильма представлял продюсер Николай Янкин. Получая награду, он отметил: «Хадижа живет в ингушском селе Аршты (там же проходили съемки фильма — Прим. ред.) и никогда не узнает об этом призе, потому что нравы ее мира очень сильно отличаются от привычных нам. Сейчас Хадижа ходит в хиджабе, и все, что касается кино, для нее запретно. Так что приз будет передан режиссеру. Для нас особенно ценно, что здесь в Вологде победителей выбирают зрители».
В этом году на фестивале впервые появилась программа короткого метра. По результатам голосования, в секции было сразу два победителя. Это альманах «Девять девушек на краю реальности», снятый ученицами мастерской Андрея Сильвестрова, и фильм Саломе Кинцурашвили «Беглец» — копродукция России и Грузии.
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