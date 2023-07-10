Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Приказ №027»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Dомашний» покажет «Портрет любимого» с Мариной Правкиной и Алексеем Демидовым

10 июля
2023 год

Новости кино >>
10 июля 2023

«Dомашний» покажет 14 июля в 19:00 четырехсерийную мелодраму Киры Ангелиной «Портрет любимого» с Мариной Правкиной и Алексеем Демидовым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

«Dомашний» покажет «Портрет любимого» с Мариной Правкиной и Алексеем Демидовым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету скромница Даша давно влюблена в смелого капитана милиции Славу. Однако внимание парня привлекает вовсе не Даша, а ее старшая сестра – красавица Вика. Их чувства взаимны – они готовятся к свадьбе. Накануне торжества во время захвата вооруженного преступника Славу ранят. В результате ранения он становится инвалидом, прикованным к креслу. Виктория довольно быстро понимает, что не хочет быть нянькой, и уходит от жениха. Единственным человеком, кто помогает ему научиться жить в новых условиях, оказывается Даша.

В мини-сериале также заняты Любовь Соколинская, Елена Сафонова, Игорь Бочкин, Сергей Рудзевич, Алексей Матошин и другие актеры.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ксения Роменкова, Владислав Резник и Антон Даниленко разорвут «Порочную связь»
«Dомашний» покажет «Плохую дочь» с Даной Абызовой и Вячеславом Чепурченко
Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Кира АнгелинаИгорь БочкинАлексей ДемидовАлексей МатошинМарина ПравкинаСергей РудзевичЕлена СафоноваЛюбовь Соколинская
фильмы
Портрет любимого

фотографии >>
«Dомашний» покажет «Портрет любимого» с Мариной Правкиной и Алексеем Демидовым фотографии
«Dомашний» покажет «Портрет любимого» с Мариной Правкиной и Алексеем Демидовым фотографии
«Dомашний» покажет «Портрет любимого» с Мариной Правкиной и Алексеем Демидовым фотографии
«Dомашний» покажет «Портрет любимого» с Мариной Правкиной и Алексеем Демидовым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Приказ №027»

День рождения >>

Татьяна Веденеева
Александр Кавалеров
Альгимантас Масюлис
Елена Оболенская
Илья Олейников
Наталья Седых
Юрий Стоянов
Эрнест Тимерханов
Гиртс Яковлевс
София Вергара
Далтон Виг
Павле Вуисич
Адриан Гренье
Джон Симм
Гэйл Харольд
Чиветел Эджиофор
все родившиеся 10 июля >>

Афиша кино >>

Великая красота
драма, комедия
Италия, Франция, 2013
Патхан. Схватка со смертью
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм, экранизация
Индия, 2023
Кукла. Реинкарнация зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Побег из страны роботов
детский фильм, приключения, фэнтези
Китай, 2023
Злые соседи
комедия, экранизация
США, 2022
Круче некуда
боевик, триллер
Китай, США, 2023
Лошадь Чарли
драма, семейное кино, фильм о животных
США, 2023
Джонни
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2023
Кентавр
Россия, 2023
Гипнотик
боевик, детектив, триллер
США, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Заклятье. Незаконченная глава
триллер
Великобритания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?