«Dомашний» покажет «Портрет любимого» с Мариной Правкиной и Алексеем Демидовым

По сюжету скромница Даша давно влюблена в смелого капитана милиции Славу. Однако внимание парня привлекает вовсе не Даша, а ее старшая сестра – красавица Вика. Их чувства взаимны – они готовятся к свадьбе. Накануне торжества во время захвата вооруженного преступника Славу ранят. В результате ранения он становится инвалидом, прикованным к креслу. Виктория довольно быстро понимает, что не хочет быть нянькой, и уходит от жениха. Единственным человеком, кто помогает ему научиться жить в новых условиях, оказывается Даша.
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