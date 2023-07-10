В Екатеринбурге завершились съемки комедии «Разъезд» с Марией Смольниковой и Татьяной Догилевой

Продюсерами картины выступают Виктор Шадрин, Евгений Григорьев и Ольга Ерофеева-Муравьева. За визуальную составляющую отвечают оператор Андрей Давыдовский и художник-постановщик Герман Ван-Ин. Лента стала выпускной работой для 45 студентов Школы кино Свердловской киностудии, работавших вместе с профессионалами. Общероссийский релиз состоится в онлайн кинотеатре Start в 2024 году. В настоящий момент картина уходит в монтажно-тонировочный период.
Главная героиня «Разъезда» — интеллигентная женщина, продавец в букинистическом магазине. Неконфликтная и удобная. Кажется, она давно забыла о себе и будет бесконечно подстраиваться. Но один невероятный день откроет для нее новые перспективы.
фото: пресс-служба Свердловской киностудии
Съемки стартовали 4 июля. Съемочный период продолжался четыре дня. Над картиной работала киногруппа из 55 человек, было отработано четыре съемочные смены по 12 часов, сделано 263 дубля, снято 4542 Гб видео, выпито 742 стаканчика кофе, а линза на камере менялась 37 раз. В кино снимался 21 автомобиль и один трамвай, два костюма были полностью разобраны и сшиты заново, один костюм сшили прямо на актере, среди 436 галстуков был найден единственный подходящий для фильма, ассистенты звукорежиссера держали «бум» (направленный микрофон с ветрозащитой) в тридцатиградусную жару 48 часов, сделано 3,5 тысячи бэкстейдж-фотографий, а один местный кот даже успел подружиться со вторым режиссером.
Кроме того, две квартиры в доме превратили в кинолокации, на крышу 12-этажного дома поднимали, а потом спускали кинооборудование весом в полтора центнера; размотано и смотано обратно 102 метра кабеля, чтобы обеспечить работу необходимой аппаратуры; использовано 18 пар носков, две пары носились на руках, чтобы придать фактурности – «поношенный вид»; полтора часа киногруппа караулила трамвай с нужным номером, чтобы он просто показался в кадре; жители 224 квартир дома, где снимали фильм, стали свидетелями кинопроцесса; все необходимое для работы съемочной площадки перевозил один кинокараван, состоящий из семи специализированных машин; а в пресс-день работу киногруппы освещали восемь городских порталов и две телекомпании при помощи сотрудников департамента PR Свердловской киностудии и одного пресс-секретаря.
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