«Замаячный» с Татьяной Чердынцевой и Алексеем Бардуковым стартует 1 августа

«Постановка этого проекта свела меня с удивительными коллегами. С кем-то в первый раз – как с оператором-постановщиком Даяном Гайткуловым, с которым после "Замаячного" мы сделали еще один проект и планируем совместные работы и дальше. В "Замаячном" вы увидите тонкую операторскую работу настоящего художника. Во-вторых, композитор Евгений Фёдоров, один из лучших российских кинокомпозиторов, написал отличный саундтрек к сериалу. С Женей мы работали не один раз и музыка к "Замаячному" – одна из лучших его работ: ему удалось органично совместить в музыкальной партитуре нежность и саспенс. Отдельно я хотел бы отметить убедительную и яркую работу Дмитрия Поднозова и Игоря Грабузова, который сейчас известен всем по фильму "Тетрис". Сам проект реализовывался в весьма сжатых производственных сроках, так что приходилось искать компромисс между замыслом и реальностью воплощения. Насколько органично это у нас получилось – судить зрителю», — говорит режиссер Андрей Либенсон.
События детектива разворачиваются в 2001 году. Следователь по особо важным делам Екатерина счастливо живет со своим молодым человеком в хорошей городской квартире, на работе – никаких проблем и яркие перспективы карьерного роста. Единственное, что омрачает ее благополучную жизнь – это тревожные мысли и воспоминания, которые она записывает в блокнот по рекомендации психолога. Дело в том, что она уже 11 лет пытается забыть самую страшную трагедию в своей жизни, но от призраков прошлого так легко не избавиться. На работе Екатерине сообщают, что около ее родного поселка Замаячный нашли тела трех девушек, которых задушили более года назад и оставили в подвале заброшенного дома, и назначают главной по делу. Призрак из ее прошлого вернулся.
фото: пресс-служба МТС
По словам Татьяны Чердынцевой, ее «героиня Катя – сильный, волевой, но в то же время ранимый человек. Она выросла в неблагополучном поселке Замаячный, видела страшные вещи в отрочестве и пережила горькую потерю сестры, затем отца. Катя заботится о больной матери, имеет психологические проблемы, связанные с травмой из прошлого. Пытается стать нормальной, избавиться от страхов и стать счастливой. С Катей нас объединяет, как мне кажется, стремление к справедливости, борьба со своими страхами, твердость в убеждениях и желание сделать этот мир лучше».
На предполагаемом месте преступления женщина встречает старого друга Сергея — 11 лет назад он только вернулся из армии, а сейчас работает оперативником уголовного розыска. Он лучше всех разбирается в специфике местности поселка, где существует целый массив частных домов, в котором живут люди без прописки и документов. Сергей предлагает свою помощь: у него есть свои мотивы — в роковом 1990 году маньяк убил Валю, девушку Сергея и родную сестру Кати, но преступника так и не поймали. Одна из новых жертв — дочка мэра города, поэтому спустить дело на тормозах не получится. Только, чтобы найти хоть одного подозреваемого, героям придется отправиться в дебри криминальной Ямы – в район, жители которого не признают закон и не боятся правоохранительных органов. Екатерине и Сергею нужно будет объединить свои усилия, чтобы найти маньяка и справиться с травмой, которая преследовала их все эти годы.
фото: пресс-служба МТС
У персонажа Алексея Бардукова «достаточно трагичная история, сломанная жизнь из-за произошедшего в юности. Вместе с режиссером мы углублялись в его прошлое, в его характер. Нас с персонажем многое объединяет – например, целеустремленность и повышенное чувство справедливости. Мне, как и моему герою, всегда хочется, чтобы все было по-честному, правильно, и чтобы злодеи понесли заслуженное наказание. Но в целом это такой собирательный образ и попытки сыграть из воспоминаний чего-то похожего, близкого из жизни».
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