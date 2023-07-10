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Виктория Исакова и Евгений Цыганов сыграли в продолжении «Нежности»

10 июля
2023 год

Новости кино >>
10 июля 2023
Завершились съемки второго сезона сериала «Нежность» с Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Режиссером продолжения романтической киноистории производства кинокомпании «Общественное мнение» стал Владимир Щегольков, продюсерами — Илья Бурец, Вадим Соколовский и Ольга Данова, а креативным продюсером — Исакова. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, представив на суд зрителей тизер-сцену из мелодрамы.



По словам Владимира Щеголькова, «черно-белая съемка — это бесконечная магия, при которой каждый кадр уже художественен. И в каждом видится цитата из большого кино великих мастеров. Особенно когда в кадре великолепный Санкт-Петербург и бесконечно одаренные актеры Евгений Цыганов и Виктория Исакова».

В новом сезоне мелодрамы зрители окунутся в историю Сергея Николаевича, желанного принца Елены Ивановны, и, чтобы понять натуру героя и мотивы его действий, даже заглянут в его детство. В образе юного Доброва снялись два сына Евгения Цыганова: Никита и Георгий.

Виктория Исакова и Евгений Цыганов сыграли в продолжении «Нежности»

После совместно проведенной ночи и трусливого бегства из гостиничного номера, Сергея Николаевича преследует навязчивый образ Незнакомки, нарушая его покой и вмешиваясь во все сферы его жизни. Мало того, что она сводит его с ума своим присутствием, так она еще и открывает перед ним проблемы, о которых он даже не подозревал. Чтобы избавиться от этого наваждения, Сергею Николаевичу предстоит найти общий язык с дочерью, заново полюбить свою работу и разобраться в самом себе.

В продолжении «Нежности» также снялись Светлана Ходченкова, Михаил Боярский, Максим Лагашкин, Тимофей Трибунцев и Александра Урсуляк. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Последняя съемочная смена, начавшись напротив «Авроры» с восходом солнца, завершилась на Дворцовой площади при разведенных мостах. В оживленных массовых сценах снимались настоящие гости и жители Северной столицы, которые в этот момент находились рядом с достопримечательностями.
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обсуждение >>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   10.07.2023 - 17:41
актеры хорошие, что и говорить. даже дедуля боярский засветился. зрителям должно понравится. в черно-белом стиле особенно круто. читать далее>>
№ 2
Dima111   10.07.2023 - 17:22
Все актеры супер, но Светлана Ходченкова очень холодная натура. Родь Незнакомки мне кажется не для нее. Очаровывает, но не больше, это на мой взгляд. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   10.07.2023 - 17:16
ого, в черно-белом цвете - этр даже супер необычно! но актеры на самом деле очень талантливые, уверена, что получится круто! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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