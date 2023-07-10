Виктория Исакова и Евгений Цыганов сыграли в продолжении «Нежности»

Завершились съемки второго сезона сериала «Нежность
» с Викторией Исаковой
и Евгением Цыгановым
в главных ролях. Режиссером продолжения романтической киноистории производства кинокомпании «Общественное мнение» стал Владимир Щегольков
, продюсерами — Илья Бурец
, Вадим Соколовский
и Ольга Данова
, а креативным продюсером — Исакова. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, представив на суд зрителей тизер-сцену из мелодрамы.
По словам Владимира Щеголькова, «черно-белая съемка — это бесконечная магия, при которой каждый кадр уже художественен. И в каждом видится цитата из большого кино великих мастеров. Особенно когда в кадре великолепный Санкт-Петербург и бесконечно одаренные актеры Евгений Цыганов и Виктория Исакова».
В новом сезоне мелодрамы зрители окунутся в историю Сергея Николаевича, желанного принца Елены Ивановны, и, чтобы понять натуру героя и мотивы его действий, даже заглянут в его детство. В образе юного Доброва снялись два сына Евгения Цыганова: Никита и Георгий.
После совместно проведенной ночи и трусливого бегства из гостиничного номера, Сергея Николаевича преследует навязчивый образ Незнакомки, нарушая его покой и вмешиваясь во все сферы его жизни. Мало того, что она сводит его с ума своим присутствием, так она еще и открывает перед ним проблемы, о которых он даже не подозревал. Чтобы избавиться от этого наваждения, Сергею Николаевичу предстоит найти общий язык с дочерью, заново полюбить свою работу и разобраться в самом себе.
В продолжении «Нежности» также снялись Светлана Ходченкова
, Михаил Боярский
, Максим Лагашкин
, Тимофей Трибунцев
и Александра Урсуляк
. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Последняя съемочная смена, начавшись напротив «Авроры» с восходом солнца, завершилась на Дворцовой площади при разведенных мостах. В оживленных массовых сценах снимались настоящие гости и жители Северной столицы, которые в этот момент находились рядом с достопримечательностями.
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