Новая экранизация «Мастера и Маргариты» выйдет в прокат 25 января 2024 года

В сети появился трейлер новой экранизации незабываемого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита
» с датой релиза. Фильм выйдет в прокат 25 января 2024 года.
События картины Михаила Локшина
разворачиваются в Москве 1930-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
В образе Воланда в фильме предстанет Аугуст Диль
, Евгений Цыганов
сыграл Мастера, а Юлии Снигирь
досталась роль Маргариты. Компанию им составили Юрий Колокольников
, Леонид Ярмольник
, Александр Яценко
, Алексей Гуськов
, Алексей Розин
, Данил Стеклов
, Игорь Верник
, Полина Ауг
, Дмитрий Лысенков
, Марат Башаров
, Яна Сексте
и другие известные актеры.
За визуальную составляющую картины отвечают оператор Максим Жуков
и художник-постановщик Денис Лищенко
. Сценарий написал сам режиссер совместно с Романом Кантором
. Генеральными продюсерами выступили Рубен Дишдишян
, Анатолий Акименко
и Игорь Толстунов
.
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