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Новая экранизация «Мастера и Маргариты» выйдет в прокат 25 января 2024 года

10 июля
2023 год

Новости кино >>
10 июля 2023
В сети появился трейлер новой экранизации незабываемого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» с датой релиза. Фильм выйдет в прокат 25 января 2024 года.



События картины Михаила Локшина разворачиваются в Москве 1930-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Новая экранизация «Мастера и Маргариты» выйдет в прокат 25 января 2024 года

В образе Воланда в фильме предстанет Аугуст Диль, Евгений Цыганов сыграл Мастера, а Юлии Снигирь досталась роль Маргариты. Компанию им составили Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Марат Башаров, Яна Сексте и другие известные актеры.

За визуальную составляющую картины отвечают оператор Максим Жуков и художник-постановщик Денис Лищенко. Сценарий написал сам режиссер совместно с Романом Кантором. Генеральными продюсерами выступили Рубен Дишдишян, Анатолий Акименко и Игорь Толстунов.
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№ 2
Dima111   10.07.2023 - 17:25
Юлия Снегирь отличная актриса. Был удивлен, когда узнал, что она снималась в «Крепком Орешке». Это восхитительная экранизация. Стильно выглядит. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   10.07.2023 - 17:18
мне кажется, Цыганов очень крут будет в роли Мастера. Да и для Снегирь Маргарита тоже вполне себе подходит. только вот не особенно уверена, что экранизация получится успешной читать далее>>
Всего сообщений: 2
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