В России снимают сериал про романтику видеосалонов

Стартовали съемки многосерийной комедии ТНТ «Камера! Мотор!» о романтике видеосалонов и фильмов, популярных в конце 80-х. Производством занимается компания «Руки Вверх Продакшн» во главе с Сергеем Жуковым. Это первый сериал, который команда певца и продюсера делает специально для ТНТ, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Действие происходит в конце эпохи СССР. По сюжету несостоявшийся кинорежиссер Коля Виденин вынужден работать в обычном видеосалоне. Показывая десятки раз одни и те же фильмы, он выучил их буквально наизусть. Однажды Коля случайно включает школьникам «фильм для взрослых» и в наказание попадает на лесопилку в колонию. Там он получает прозвище «Видик» и по просьбе начальника колонии на обычную камеру с использованием любых подручных материалов снимает с заключенными свои версии культовых фильмов «Рэмбо», «Терминатор», «Челюсти», «Назад в будущее», «Звездные войны», «Крестный отец», «Индиана Джонс», «Красотка» и других. Так на зоне появляется свой «Голливуд».
«В нашем сериале мы совместили комедию, экшн, ностальгию и тюремную романтику. Я верю, что понравится всем возрастным категориям. Олдскульная аудитория поржет и вспомнит любимые старые фильмы из 80-х и 90-х — "Рокки", "Робокоп", "Один дома", "Охотники за привидениями", "Кошмар на улице Вязов" и другие нетленки нашей молодости. А молодежь увидит, как, простите, из говна и палок можно создать настоящий шедевр. И, возможно, сама попробует снять что-нибудь посложнее тик-тока. Это хорошее руководство к действию», — рассказал Сергей Жуков.
«Мы очень рады презентовать первый сериал продакшна Сергея Жукова, сделанный специально для ТНТ. У нас уже был опыт совместной работы над другими проектами, но проект "Руки Вверх Продакшн" на нашем канале – это новая глава. Серёжа давно себя зарекомендовал как талантливый продюсер, который способен творить абсолютно в любой сфере. Сериал "Камера! Мотор!" – это абсолютно ТНТшная история, которая должна точно попасть в нашего зрителя за счет своего доброго юмора, ностальгического ощущения и классных актерских работ», — говорит директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
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