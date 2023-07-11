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Залечь на дно в Осаке: анонсировано аниме про киллера, который решает вопрос за 6 секунд

11 июля
2023 год

Новости кино >>
11 июля 2023
Журнал Weekly Young Magazine издательства Kodansha анонсировал экранизацию манги Кацухисы Минами «Басня» (Fable). Производством криминальной комедии будет заниматься студия Tezuka ProductionsДети на холме», «Терраса кафе богинь»). Информации о премьере пока нет.

Залечь на дно в Осаке: анонсировано аниме про киллера, который решает вопрос за 6 секунд

Гениальный киллер по кличке Фэйбл способен ликвидировать жертву менее чем за 6 секунд. Однажды босс приказывает ему с напарницей отправиться в Осаку, чтобы на время не отсвечивать и влиться в ряды мирных граждан. Но сможет ли легенда преступного японского мира справиться со столь тривиальной задачей?

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Режиссером аниме-адаптации заявлен Рёсукэ ТакахасиБродяга Кэнсин», «Детская игрушка»), над сценарием работают Юя ТакасимаМобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия») и Маюми МоритаПять невест»), а дизайном персонажей займутся Кюма ОситаОгни пестрой арены»), Саки ХасэгаваСага о Винланде») и Дзюнъити ХаямаСтальной алхмик: Братство»).

Залечь на дно в Осаке: анонсировано аниме про киллера, который решает вопрос за 6 секунд

Работа Кацухисы Минами публиковалась в Weekly Young Magazine с 2014-го по 2019-й. В 2017-м «Басня» победила в номинации «Лучшая манга» на 41-й ежегодной премии Kodansha, а чуть позже стала отправной точкой для двух игровых фильмов — «Фэйбл» (2019) и «Фэйбл 2: Наемный убийца, который не убивает» (2021).

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Залечь на дно в Осаке: анонсировано аниме про киллера, который решает вопрос за 6 секунд фотографии
Залечь на дно в Осаке: анонсировано аниме про киллера, который решает вопрос за 6 секунд фотографии
Залечь на дно в Осаке: анонсировано аниме про киллера, который решает вопрос за 6 секунд фотографии
Залечь на дно в Осаке: анонсировано аниме про киллера, который решает вопрос за 6 секунд фотографии
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