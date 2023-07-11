Залечь на дно в Осаке: анонсировано аниме про киллера, который решает вопрос за 6 секунд

Журнал Weekly Young Magazine издательства Kodansha
анонсировал экранизацию манги Кацухисы Минами
«Басня
» (Fable). Производством криминальной комедии будет заниматься студия Tezuka Productions
(«Дети на холме
», «Терраса кафе богинь
»). Информации о премьере пока нет.
Гениальный киллер по кличке Фэйбл способен ликвидировать жертву менее чем за 6 секунд. Однажды босс приказывает ему с напарницей отправиться в Осаку, чтобы на время не отсвечивать и влиться в ряды мирных граждан. Но сможет ли легенда преступного японского мира справиться со столь тривиальной задачей?
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«Дороро» — еще одно аниме от студии Tezuka Productions
Режиссером аниме-адаптации заявлен Рёсукэ Такахаси
(«Бродяга Кэнсин
», «Детская игрушка
»), над сценарием работают Юя Такасима
(«Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
») и Маюми Морита
(«Пять невест
»), а дизайном персонажей займутся Кюма Осита
(«Огни пестрой арены
»), Саки Хасэгава
(«Сага о Винланде
») и Дзюнъити Хаяма
(«Стальной алхмик: Братство
»).
Работа Кацухисы Минами
публиковалась в Weekly Young Magazine с 2014-го по 2019-й. В 2017-м «Басня» победила в номинации «Лучшая манга» на 41-й ежегодной премии Kodansha
, а чуть позже стала отправной точкой для двух игровых фильмов — «Фэйбл
» (2019) и «Фэйбл 2: Наемный убийца, который не убивает
» (2021).
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