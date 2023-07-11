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Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и Андрей Федорцов стали «Разделенной семьей»

11 июля
2023 год

Новости кино >>
11 июля 2023
Режиссер Дмитрий Булейко приступил к съемкам многосерийной комедии «Разделенная семья» производства компании Good Story Media. В сериале снимаются Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденок, Артур Бесчастный и Янина Романова, уточняет пресс-служба ТНТ.

Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и Андрей Федорцов стали «Разделенной семьей»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Марине Васильевой «кажется, что жизненная ситуация моей героини будет понятно и знакома очень многим женщинам. И вопросы, которыми она задается, так или иначе тоже висят в воздухе. Мне это состояние тоже очень знакомо, когда хочется успеть все и сразу, но разорваться просто невозможно. В нашей истории мы постараемся хотя бы частично ответить на вопрос, как в этом потоке не сойти с ума. И один из "секретов" – это, конечно, связь с родными, их поддержка, которая очень-очень важна для достижения душевного комфорта и какой-то уверенности в собственных силах».

По сюжету Наташа несколько лет назад уехала в Москву добиваться успеха. Ее родители остались в Екатеринбурге и развелись, а сестра вышла замуж и переехала в маленький город в Свердловской области. Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается на расстоянии решать все их проблемы. При этом идеальный план на жизнь самой главной героини – своя семья, дети, успех в карьере к 30 годам – пока далек от исполнения. Кроме того, Наташа живет с мужчиной намного старше себя, о чем боится признаться родителям, и сама до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, члены этой семьи стараются регулярно поддерживать связь и оставаться нормальной семьей даже на расстоянии.

Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и Андрей Федорцов стали «Разделенной семьей»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Наш сериал так или иначе затронет множество тем, которые близки и знакомы каждому. Тут и поиск себя, и отношения с родителями, и бытовой эйджизм, и любовь, конечно, как без неё. У нас собралась очень классная команда, работать над проектом будет действительно приятно и интересно. Мы хотим сделать нашу историю с одной стороны глубокой, а с другой – легкой, чтобы каждый без труда мог увидеть в ней себя. Надеюсь, что у нас это получится, и зритель это оценит», — говорит Максим Лагашкин.

Генеральным продюсером сериала выступает Артём Логинов, а креативными продюсерами и авторами сценария — Наталия Пенькова и Иван Забегаев. В сценарную группу, помимо них, вошли Дарья Шпенькова, Дарья Романская, Антон Николаенко, Олег Гольдфайн и Илья Петрухин.

Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и Андрей Федорцов стали «Разделенной семьей»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Для Наталии Пеньковой «это в первую очередь очень личная история. Поэтому в ней переплетаются темы о пути к призванию и о любви к себе. Это не первый мой проект для многочисленной аудитории телеканала ТНТ, и я хочу, чтобы зрители взглянули на жизнь сквозь призму нашего сериала и вместе с героями посмеялись над своими проблемами. И конечно, советую обязательно смотреть сериал мужчинам, чтобы чуть лучше понимать своих женщин». А Иван Забегаев отметил, что «расстояния разделяют большинство современных российских семей, хотя бы на какой-то период. Так что сериал должен быть понятен и близок большому количеству зрителей. У нас крепкая история, отличный кастинг, легкий и смешной юмор, а главное, мы старались создать ощущение теплоты и душевности от "Разделенной семьи"».

Пилотный эпизод «Разделенной семьи» был снят в 2021-м, а в прошлом году показан в рамках внеконкурсной программы фестиваля телесериалов «Пилот» в Иваново. Съемки сезона из 17 эпизодов продлятся до октября, премьера на ТНТ запланирована в 2024-м.
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№ 1
Pumpkin   11.07.2023 - 13:55
и это даже на тнт - поразительно. я сначала думала, что такое название сериала отлично подходит только для домашнего и его великого творчества ахахаха читать далее>>
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фотографии >>
Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и Андрей Федорцов стали «Разделенной семьей» фотографии
Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и Андрей Федорцов стали «Разделенной семьей» фотографии
Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и Андрей Федорцов стали «Разделенной семьей» фотографии
Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и Андрей Федорцов стали «Разделенной семьей» фотографии
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