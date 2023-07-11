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Зоя Бербер, Александр Голубев и Евгений Сидихин 17 июля поселятся в горах

11 июля
2023 год

Новости кино >>
11 июля 2023
На «России» 17 июля в 21:20 состоится премьера многосерийной мелодрамы Ольги Субботиной «Счастье не за горами». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Зоя Бербер, Александр Голубев, Илья Антоненко, Лариса Шахворостова, Евгений Сидихин, Александр Самойленко и Алёна Коломина, а компанию им составили Валентин Смирнитский, Анна Якунина, Дарья Повереннова, Вера Шпак, Мария Ахметзянова и Игорь Огурцов.

Зоя Бербер, Александр Голубев и Евгений Сидихин 17 июля поселятся в горах
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Режиссеру Ольге Субботиной об этой мелодраме «рассказал Александр Самойленко: мы работали с ним и в театре, и в кино, и давно мечтали сделать что-то масштабное вместе. Привлек сюжет – захватывающий, закрученный. Казалось бы – обычная семья, но там такие скелеты в шкафу, такие поступки, события, которые приводят порой даже к катастрофическим последствиям. Много линий, которые витиевато сплетаются между собой, много реминисценций, взглядов в прошлое, когда мы сначала видим одно, а потом ситуация вдруг отматывается назад, и мы понимаем всю подоплеку происходящего. Это интересный ход, который производит впечатление, держит зрителя в напряжении. Но больше всего меня подкупили горы. Я очень люблю эту природу, эту стихию, и то, что большая часть съемок будет проходить в горной местности, мне сразу дало положительный импульс взяться за этот сериал. Потому что очень редко, когда действие все-таки в большей степени семейной саги, хотя у нас есть и детективная составляющая, происходит в горах и связано с альпинизмом. Меня захватила идея сделать необычный продукт для канала "Россия", погрузив историю в такие интересные обстоятельства и места действия. Работа над этой картиной стала незабываемым приключением для всех нас».

По сюжету талантливый хирург Татьяна Крупнова (Бербер) и ее братья – спортсмен-скалолаз Никита (Антоненко) и семейный адвокат Александр (Голубев) – долгое время не поддерживали отношения. Спустя годы они собираются в доме своей матери Натальи (Шахворостова) и отчима Ильи (Самойленко), которые живут в горах, неподалеку от альпинистской базы «Вершина». Поводом для воссоединения Крупновых становится освобождение из тюрьмы отца семейства Михаила (Сидихин). Вот только тот по неизвестным причинам разрывает отношения с родственниками и бесследно исчезает. Александр отправляется на поиски отца, а тем временем у Татьяны появляется таинственный преследователь. Двум поколениям Крупновых предстоит пройти через ложь и предательства, преодолеть взаимные обиды и отчаянно защищать своих близких, чтобы, наконец, обрести родной дом и настоящую семью.

Зоя Бербер, Александр Голубев и Евгений Сидихин 17 июля поселятся в горах
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«У меня много и актерских, и продюсерских работ, но, наверное, это первый проект, который я вел так кропотливо от начала и до конца, находясь практически все время на площадке. И мне этот опыт очень понравился, я в своем роде заново прочувствовал создание фильма от первой странички до последнего штриха в монтаже и сведения звука. Так что для меня этот сериал – некий этап в жизни, который кроме опыта принес также и большое удовольствие. Удовольствие от роли: мне нравится играть отрицательные роли, хотя Илья – неоднозначный персонаж, не могу назвать его слишком плохим. Удовольствие от съемок в Башкирии: там очень красивые, кинематографичные горы. От работы с артистами: всех персонажей мы с моим партнером Давидом Ткебучава отбирали очень тщательно, и, считаю, что подобрали очень интересных ребят – с ними было очень приятно и комфортно работать. От работы с Ольгой Субботиной: я еще никогда в жизни не сотрудничал с ней как продюсер, и мне понравилось, мне кажется, мы сделали неплохой сериал», — рассказал Александр Самойленко.

Съемки сериала в течение двух месяцев проходили в горах Южного Урала Белорецкого района Башкирии. За организацию всех горных съемок и безопасность съемочной группы отвечал обладатель множества чемпионских титулов по альпинизму, скалолазанию и ледолазанию российского и мирового масштаба Юрий Олейников. С его помощью были сделаны уникальные кадры: оператора-постановщика Николая Смирнова спускали со скалы в альпинистской обвязке с камерой в руках, и он снимал взбирающихся по горе людей в непосредственной близости от них, на высоте. Сам Олейников также снялся в одном из эпизодов. Все артисты в горных и альпинистских сценах, в том числе и ночных, снимались сами, включая даже маленьких детей. К помощи дублеров прибегали только для исполнения очень сложных трюков, падений и срывов.

Зоя Бербер, Александр Голубев и Евгений Сидихин 17 июля поселятся в горах
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам Зои Бербер, «этот сериал создавался моими добрыми друзьями Александром Самойленко и Давидом Ткебучава, с которыми я уже работала. Так что я заранее настроилась на то, чтобы хорошо пройти пробы и принять участие в проекте. И очень рада, что так и случилось. Моя героиня – хирург Татьяна Крупнова – человек спокойный, уравновешенный, из большой дружной семьи, любящая своих близких, но по жизни – женщина-одиночка, всегда сама по себе. Люди таких профессий сдержанны и дисциплинированны, что, собственно, есть и в моём характере. Съемки в горах, да ещё с большим количеством людей в кадре – это было сложно, и каждая сцена требовала от нас полной включенности. Но за несколько месяцев работы мы стали действительно дружной командой, так что работать было комфортно. Мы все хотели, чтобы получился классный сериал. А когда за кадром коллектив складывается, то и на экране зрители видят хорошую работу».

После гор съемочный период в течение двух месяцев продолжался в Уфе и ее окрестностях, где снимались все городские объекты и интерьеры. Одни из самых ярких съемок состоялись на закрытом скалодроме. Так как по сюжету этот комплекс совсем новый и только открывается, художнику Герману Зарянкину пришлось провести большую работу по обновлению давно действующего скалодрома.



Александра Голубева сериал заинтересовал «командой, которая собралась для участия в этом фильме: замечательные артисты, оператор, продюсеры и, конечно, режиссер. Ольга Субботина – очень талантливый человек, но самое главное ее качество – это работоспособность. Она такой энергетики творец, что если мы уставали, она делилась с нами своей энергией, и мы с легкостью продолжали работать. На этих съемках вообще очень важна была поддержка, доверие, плечо товарища, потому что горы – дело тонкое, горы надо уважать, в горах надо быть аккуратными, собранными. У нас были небольшие занятия по альпинизму, но больше мы уже учились всему непосредственно на месте, в процессе. Но, прежде всего, это, конечно, история про семью. Как бы ни закручен был сюжет в разные стороны, все равно он строится вокруг объединения семьи, вокруг отношений братьев, сестер, мам и пап. И этот сериал стоит посмотреть, чтобы вспомнить о близких, увидеть красоту природы, насытиться теплом и душевностью. Но главное – смотреть до конца».
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   11.07.2023 - 13:57
а что вообще происходит с обложкой?))) телеканал Россия решил быть, как домашний и делать эти ужасные обложки?))) выглядит кринжово читать далее>>
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Счастье не за горами

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Зоя Бербер, Александр Голубев и Евгений Сидихин 17 июля поселятся в горах фотографии
Зоя Бербер, Александр Голубев и Евгений Сидихин 17 июля поселятся в горах фотографии
Зоя Бербер, Александр Голубев и Евгений Сидихин 17 июля поселятся в горах фотографии
Зоя Бербер, Александр Голубев и Евгений Сидихин 17 июля поселятся в горах фотографии
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