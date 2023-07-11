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Ма Дон Сок разбирается с преступниками в трейлере криминального боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане»

11 июля
2023 год

Новости кино >>
11 июля 2023

В сети появился трейлер криминального боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане», который кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит в российский прокат 3 августа.



По сюжету матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового сильнейшего синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает «бригада» свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах для поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали.

Ма Дон Сок разбирается с преступниками в трейлере криминального боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Режиссером картины выступил Ли Сан Ён, постановщик второй части популярной корейской экшн-серии, стартовавшей в 2017 году. Сценарий написал Ким Мин Сон

К роли полицейского Ма Сок То вернулся Ма Дон Сок, который также является продюсером ленты. Компанию на большом экране ему составили Ли Джун Хёк, Мунэтака Аоки, Ли Бом Су, Ким Мин Джэ, Дзюн Кунимура и другие актеры.
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Ма Дон Сок разбирается с преступниками в трейлере криминального боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане» фотографии
Ма Дон Сок разбирается с преступниками в трейлере криминального боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане» фотографии
Ма Дон Сок разбирается с преступниками в трейлере криминального боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане» фотографии
Ма Дон Сок разбирается с преступниками в трейлере криминального боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане» фотографии
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