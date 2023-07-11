Завершились съемки четвертого сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным

Одну из ключевых ролей в новом сезоне «Новенького», стартовавшего в 2020 году, сыграла победительница седьмого сезона шоу «Пацанки» Кира Медведева. По ее словам, «проект очень "цепляет", он близок к людям и ко мне в том числе, у кого из нас нет детских травм?».
По сюжету Макс (Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный ВУЗ. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Замечаю, что с Глебом Калюжным у Киры похожая энергетика — цельность, смелость и абсолютное отсутствие фальши», — рассказывает режиссер Оксана Барковская. — В этом году нам приходилось нанимать дополнительную охрану и буквально ставить оцепление вокруг съемочной площадки, когда снимались Глеб и Кира — фанаты очень быстро узнавали, что ребята приехали на площадку».
К своим ролям также вернулись Елизавета Запорожец, Иван Непомнящий и Иван Рысин. Сериал производится компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета. Съемки четвертого сезона проходили в Калязине и Твери.
«Сезон был непростой и достаточно взрослый, в сценарии заложено много важных высказываний и сильных монологов у героев Глеба, Киры, Анара, Вани Непомнящего и остальных ребят. Некоторые монологи я докручивала и дописывала прямо на съемочной площадке, понимая, что актер способен отдать в этой сцене больше», — делится Барковская.
обсуждение >>