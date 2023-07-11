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Завершились съемки четвертого сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным

11 июля
2023 год

Новости кино >>
11 июля 2023
Завершились съемки четвертого сезона «Новеньких», который будет посвящен психологическим травмам детства. Продолжение сериала с подзаголовком «Бунт против взрослых» и дуэтом Глеба Калюжного и Киры Медведевой выйдет скоро эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Start, уточняет пресс-служба сервиса.

Завершились съемки четвертого сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Одну из ключевых ролей в новом сезоне «Новенького», стартовавшего в 2020 году, сыграла победительница седьмого сезона шоу «Пацанки» Кира Медведева. По ее словам, «проект очень "цепляет", он близок к людям и ко мне в том числе, у кого из нас нет детских травм?».

По сюжету Макс (Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный ВУЗ. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.

Завершились съемки четвертого сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Замечаю, что с Глебом Калюжным у Киры похожая энергетика — цельность, смелость и абсолютное отсутствие фальши», — рассказывает режиссер Оксана Барковская. — В этом году нам приходилось нанимать дополнительную охрану и буквально ставить оцепление вокруг съемочной площадки, когда снимались Глеб и Кира — фанаты очень быстро узнавали, что ребята приехали на площадку».

К своим ролям также вернулись Елизавета Запорожец, Иван Непомнящий и Иван Рысин. Сериал производится компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета. Съемки четвертого сезона проходили в Калязине и Твери.

Читать Оксана Барковская: «Самая дорогая психотерапия – это кинотерапия»

«Сезон был непростой и достаточно взрослый, в сценарии заложено много важных высказываний и сильных монологов у героев Глеба, Киры, Анара, Вани Непомнящего и остальных ребят. Некоторые монологи я докручивала и дописывала прямо на съемочной площадке, понимая, что актер способен отдать в этой сцене больше», — делится Барковская.
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№ 4
Совет-да-Привет   11.07.2023 - 17:52
Видимо, этому сериалу только активных лесбок и не хватало. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   11.07.2023 - 17:44
Кто смотрел с самого начала думаю будет рад увидеть новый сезон. Мне по большему боком на кино. Не смотрел ни одной серии и такого желания не появилось. читать далее>>
№ 2
Dima111   11.07.2023 - 17:42
Соглашусь, Калюжный для меня как робот. Эмоций нет, пустой взгляд. Второстепенную роль идеально исполняет, но никак не центральную. Везде отсутствует логика. читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   11.07.2023 - 16:17
Даже как-то не сильно верится, что Калюжный смог пробиться в стан нормальных актеров, все-таки раньше он крайне средне играл.. Но уважаю за старания и стремления читать далее>>
Всего сообщений: 4
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АнарОксана БарковскаяАнна Демидова (III)Елизавета ЗапорожецГлеб КалюжныйКира МедведеваИван НепомнящийИван Рысин
фильмы
НовенькиеНовенькие. Бунт против взрослыхНовенькийНовенький-2

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Завершились съемки четвертого сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным фотографии
Завершились съемки четвертого сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным фотографии
Завершились съемки четвертого сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным фотографии
Завершились съемки четвертого сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным фотографии
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