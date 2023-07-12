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Нонна Гришаева, Глеб Калюжный и Маргарита Аброськина поборются за «Наследство» Александра Робака

12 июля
2023 год

Новости кино >>
12 июля 2023
Начались съемки 13-серийной комедии «Наследство» производства ТНТ и студии LegioFelix, сообщает пресс-служба телеканала.

Нонна Гришаева, Глеб Калюжный и Маргарита Аброськина поборются за «Наследство» Александра Робака
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету 25 лет назад Виктор бросил свою семью в Москве и сбежал в Италию, скрываясь от уголовного преследования. Настало время вернуться, чтобы наладить отношения с женой и тремя взрослыми детьми. А заодно раз и навсегда решить все свои криминальные проблемы, «устранив» нужного человека. Семейство, мягко говоря, не в восторге от внезапного появления Виктора, но чего ни сделаешь ради такого отца — особенно, если у каждого из детей огромные финансовые трудности.

Создатели сериала обещают подарок для любителей криминального жанра. В сюжете зрителей ждет неожиданный поворот, меняющий восприятие событий, а в каст-листе – одна из главных звезд российского кинематографа, имя которой пока остается в секрете.

Нонна Гришаева, Глеб Калюжный и Маргарита Аброськина поборются за «Наследство» Александра Робака
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В комедии снимаются Нонна Гришаева, Александр Робак, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Анна Немченко и Роман Фомин. Шоураннером выступает Аня Мирохина, она же числится режиссером на пару с Дмитрием Меняйло.

По словам Ани Мирохиной, «сегодня есть тенденция делать истории "не для всех". Такая мода. А у меня внутри живет бунтарь. Поэтому я решила сделать историю для всех. Народную комедию с понятными проблемами, взаимоотношениями. Чтобы каждый мог сказать "блин, чисто как в моей семье". А за основу я взяла свою семью. Персонаж Саши Робака – это большой привет моему папе».
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Нонна Гришаева, Глеб Калюжный и Маргарита Аброськина поборются за «Наследство» Александра Робака фотографии
Нонна Гришаева, Глеб Калюжный и Маргарита Аброськина поборются за «Наследство» Александра Робака фотографии
Нонна Гришаева, Глеб Калюжный и Маргарита Аброськина поборются за «Наследство» Александра Робака фотографии
Нонна Гришаева, Глеб Калюжный и Маргарита Аброськина поборются за «Наследство» Александра Робака фотографии
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