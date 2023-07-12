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Эльдар Калимулин катает на универсале Анну Богомолову в тизер-сцене сериала «Лада Голд»

12 июля
2023 год

Новости кино >>
12 июля 2023
В сети появилась тизер-сцена из приключенческого драмеди «Лада Голд» производства Продюсерской компании «Среда». Главные роли в сериале исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьёв, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Кирилл Полухин, Игорь Черневич и Владимир Свирский, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.



По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.

Эльдар Калимулин катает на универсале Анну Богомолову в тизер-сцене сериала «Лада Голд»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Режиссером и автором сценария сериала выступил Никита Власов, соавтором стал Егор Чичканов, а продюсерами — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.

Премьера «Лады Голд» на платформе Иви состоится осенью текущего года.
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