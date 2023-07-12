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Второй сезон «Контакта» с Павлом Майковым стартует 24 августа

12 июля
2023 год

Новости кино >>
12 июля 2023
Второй сезон сериала «Контакт» совместного производства Good Story Media и Продюсерской компании «Среда» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 24 августа, сообщает пресс-служба платформы.



В продолжении герой Павла Майкова — бывший опер Глеб Барнашов — продолжает попытки достучаться до своей дочери Юли (Ирина Паутова). Смогут ли отец и дочь прийти к согласию, почему Юля пошла на кардинальные изменения внешности, и с кем из своих женщин в итоге останется Барнашов, зрители узнают уже в конце этого лета.

В первом сезоне Глеб пытался наладить связь с дочерью с помощью гаджетов и соцсетей. Эта проблема перешла и во второй сезон, поэтому на постере они пытаются одновременно дозвониться друг другу, но не могут. Еще один из символов второго сезона — детская карусель, являющая собой круговорот проблем и значимых событий в жизни главных героев.

Второй сезон «Контакта» с Павлом Майковым стартует 24 августа
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«В первом сезоне мы хотели сказать зрителям: чтобы найти контакт со своими детьми или родителями, нужно встать на сторону другого человека, другого поколения. Главная идея второго сезона — надо прежде всего разобраться в себе. Пока ты не найдешь контакт с самим собой, ты не найдешь контакт со своими близкими», — говорит креативный продюсер и соавтор сценария сериала Максим Паршин.

Наладить отношения сложно, даже если посвятить этому все свое время и усилия, а герою Павла Майкова параллельно приходится разбираться с новым начальством, любовным треугольником, преступниками и, что ему дается сложнее всего, с трудными подростками.

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Действия второго сезона продолжают временной период первого, но взросление героев также добавляет новых тем. «Лично для меня, весь сезон получился очень человечным, семейным и про огромную любовь. Юля осознала ценность семьи, начала принимать взрослые решения и понимать, что у любого действия есть последствия. Как мне кажется, она начала раскрываться, открыто говорить о том, что ее волнует», — добавляет Ирина Паутова.

Продолжение снял Нурбек Эген, а оператором выступил Антон Пай, для которого это сериальный дебют. Во втором сезоне к своим ролям также вернулись Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Юрий Кузнецов, Сергей Гилёв, Алексей Агранович и Карина Александрова.
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