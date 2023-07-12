Татьяне Чердынцевой, Ивану Жидкову и Дмитрию Пчеле ввели «Инъекцию любви»

По словам Татьяны Чердынцевой, «основная мысль нашего проекта – это победа над своими страхами через любовь. Обретение некой опоры в жизни дает главным героям поверить в себя и простить за прошлые ошибки».
Все мечты и надежды на счастье главной героини — молодого хирурга Анны Пироговой — рушатся в одночасье: в разгар медового месяца она узнает, что у мужа есть вторая семья – от него беременна одна из пациенток больницы, а ближайшая подруга и коллега Анны все знала и скрыла от нее. Столкнувшись с полным непониманием матери, которая считает, что Кирилл любит Анну и они прекрасная пара, девушка решает уехать к отцу, с которым не виделась больше десяти лет. Однако переезд в маленький город не решает проблемы, а только обостряет их. Между Анной и ее отцом возникают конфликты и нет взаимопонимания. Разбираясь с медицинскими проблемами своих пациентов, Анна невольно вовлекается в их личные истории и шаг за шагом приходит к гармонии с собой и окружающим миром.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Это история о девушке, которая попала в непростую жизненную ситуацию, столкнувшись с предательством близкого человека, она проходит тяжелый путь исцеления и трансформации, но все же находит в себе силы жить дальше, помогая другим людям. Мой персонаж, как некий прекрасный принц, появляющийся в награду за все мучения», — говорит Дмитрий Пчела.
«Мой герой – негодяй. Его положительные стороны разбиваются о подлость, двуличность и меркантильность. Он обладает природным обаянием, с помощью которого всегда получается обманывать и наживаться на людях», — рассказал о своем персонаже Иван Жидков.
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