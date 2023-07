Супергеройская команда из «Пацанов» заглянет в серию шутеров Call of Duty

Хоумлендер, Старлайт и Черный нуар из « Пацанов » заглянут в шутеры Call of Duty: Modern Warfare 2 с Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на сайте игровой серии.Персонажи популярного сериала включены в качестве гостевых оперативников в обновление Reloaded для четвертого сезона обеих игр, которое станет доступно геймерам 12 июля. Именно сегодня можно приобрести комплект со Звездочкой, 16 июля появится возможность забрать Хоумлендера за 2400 очков Call of Duty, а 20 июля — Черного нуара.Хоумлендер также заявлен в файтинге Mortal Kombat 1 вместе с обликом Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа, Омни-мэном из «Неуязвимого» и Миротворцем из комиксов DC.Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone доступны на ПК (Battle.net, Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Релиз Mortal Kombat 1 состоится на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Nintendo Switch и Xbox Series X и S 19 сентября.