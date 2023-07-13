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Номинант на «Оскар» снял VR-аниме «Квартет моего внутреннего уха»

13 июля
2023 год

Новости кино >>
13 июля 2023
Компания Kodansha VR Lab Ltd. сообщила, что режиссер Кодзи Ямамура, наконец, завершил двухлетнюю работу над короткометражным аниме в виртуальной реальности «Квартет моего внутреннего уха» (My Inner Ear Quartet/ Mimi ni Sumu Mono). В настоящее время фильм открыт к участию в японских и иностранных кинофестивалях.


Одинокий мальчик каждый день копается в земле, складывая найденные сокровища в старую жестяную коробку из-под печенья, а одинокие голоса собранных предметов записывает в блокнот. В лабиринте его внутреннего уха живет музыкальный квартет и две креветки в «корзинке Венеры»: они играют и танцуют, чтобы он не плакал. Повзрослев, мальчик становится продавцом слуховых аппаратов, учится контролировать слезы и перестает слышать голоса. Однажды в телевизионных новостях о находках американского лагеря для интернированных японцев он видит брошь ручной работы в виде птицы и, подпав под очарование артефакта, отправляется снова собирать одинокие голоса.

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35-минутная лента снята по сценарию именитой японской писательницы Ёко Огавы, собравшей несколько литературных наград, включая премии имени «Акутагавы Рюноскэ» и издательского дома «Ёмиури», и сопровождается саундтреком Кодзи УэноФантастические дети»). Главного героя озвучит Масаки ОкадаНевероятные приключения ДжоДжо», «Сядь за руль моей машины»).

Номинант на «Оскар» снял VR-аниме «Квартет моего внутреннего уха»

Кодзи Ямамура наиболее известен коротким метром «Голова-гора», снятом на Studio DeenЭтот замечательный мир!», «Когда плачут цикады»). В 2003-м он был номинирован на 75-ю премию «Оскар», но приз за «Лучший короткометражный анимационный фильм» в тот год получил Эрик Армстронг за работу «Это — зубастики». Зато в прошлом году Ямамуру отметили на важнейшем мультипликационном смотре Анси за работу «Множество северов» (подробнее о нем тут).

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Да благословят боги сей расчудесный мир!Квартет в ухеКогда плачут цикадыМножество северовНевероятные приключения ДжоДжоСядь за руль моей машиныФантастические детиЭто — зубастики

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Номинант на «Оскар» снял VR-аниме «Квартет моего внутреннего уха» фотографии
Номинант на «Оскар» снял VR-аниме «Квартет моего внутреннего уха» фотографии
Номинант на «Оскар» снял VR-аниме «Квартет моего внутреннего уха» фотографии
Номинант на «Оскар» снял VR-аниме «Квартет моего внутреннего уха» фотографии
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