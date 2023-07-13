Номинант на «Оскар» снял VR-аниме «Квартет моего внутреннего уха»

Компания Kodansha VR Lab Ltd.
сообщила, что режиссер Кодзи Ямамура
, наконец, завершил двухлетнюю работу над короткометражным аниме в виртуальной реальности «Квартет моего внутреннего уха
» (My Inner Ear Quartet/ Mimi ni Sumu Mono). В настоящее время фильм открыт к участию в японских и иностранных кинофестивалях.
Одинокий мальчик каждый день копается в земле, складывая найденные сокровища в старую жестяную коробку из-под печенья, а одинокие голоса собранных предметов записывает в блокнот. В лабиринте его внутреннего уха живет музыкальный квартет и две креветки в «корзинке Венеры
»: они играют и танцуют, чтобы он не плакал. Повзрослев, мальчик становится продавцом слуховых аппаратов, учится контролировать слезы и перестает слышать голоса. Однажды в телевизионных новостях о находках американского лагеря для интернированных японцев
он видит брошь ручной работы в виде птицы и, подпав под очарование артефакта, отправляется снова собирать одинокие голоса.
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35-минутная лента снята по сценарию именитой японской писательницы Ёко Огавы
, собравшей несколько литературных наград, включая премии имени «Акутагавы Рюноскэ
» и издательского дома «Ёмиури
», и сопровождается саундтреком Кодзи Уэно
(«Фантастические дети
»). Главного героя озвучит Масаки Окада
(«Невероятные приключения ДжоДжо
», «Сядь за руль моей машины
»).
Кодзи Ямамура наиболее известен коротким метром «Голова-гора
», снятом на Studio Deen
(«Этот замечательный мир!
», «Когда плачут цикады
»). В 2003-м он был номинирован на 75-ю премию «Оскар», но приз за «Лучший короткометражный анимационный фильм
» в тот год получил Эрик Армстронг
за работу «Это — зубастики
». Зато в прошлом году Ямамуру отметили на важнейшем мультипликационном смотре Анси
за работу «Множество северов
» (подробнее о нем тут
).
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