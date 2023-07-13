«Наследники» вновь лидируют по числу номинаций на премию «Эмми»

Сериал «Наследники» в очередной раз стал лидером по числу номинаций на телевизионную премию «Эмми». В прошлом году проект был заявлен в 25 категориях, в этом — в 27, включая «Лучший драматический сериал», сообщается на сайте премии. «Наследники» дважды побеждали в этой секции — в 2020 и 2022 годах.
фото: «Наследники»
Вместе с «Наследниками» за звание лучшего драматического сериала поборются «Лучше звоните Солу» и «Шершни», номинированные на эту награду в прошлом году, а также «Корона», «Дом Дракона», «Андор», «Одни из нас» и «Белый лотос». Два последних проекта тоже в числе лидеров по количеству номинаций: «Одни из нас» представлен в 24 категориях, а «Белый лотос» в 23.
75-я церемония вручения наград премии «Эмми» состоится 18 сентября — при условии, что ей не помешает потенциальная забастовка голливудских актеров, которые могут начать протестовать вслед за сценаристами.
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