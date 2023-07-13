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«Наследники» вновь лидируют по числу номинаций на премию «Эмми»

13 июля
2023 год

Новости кино >>
13 июля 2023

Сериал «Наследники» в очередной раз стал лидером по числу номинаций на телевизионную премию «Эмми». В прошлом году проект был заявлен в 25 категориях, в этом — в 27, включая «Лучший драматический сериал», сообщается на сайте премии. «Наследники» дважды побеждали в этой секции — в 2020 и 2022 годах.

«Наследники» вновь лидируют по числу номинаций на премию «Эмми»
фото: «Наследники»

Вместе с «Наследниками» за звание лучшего драматического сериала поборются «Лучше звоните Солу» и «Шершни», номинированные на эту награду в прошлом году, а также «Корона», «Дом Дракона», «Андор», «Одни из нас» и «Белый лотос». Два последних проекта тоже в числе лидеров по количеству номинаций: «Одни из нас» представлен в 24 категориях, а «Белый лотос» в 23.

Не отстает и «Тед Лассо» с 21 номинацией. Проект вновь оказался среди претендентов на звание лучшего комедийного сериала, одержав победу в этой категории два года подряд. Так, помимо «Теда Лассо» в секции комедийных проектов представлены «Уэнсдэй», «Убийства в одном здании», «Медведь», «Барри», «Удивительная миссис Мейзел», «Суд присяжных» и «Начальная школа Эббот». Лучшим мини-сериалом может стать «Оби-Ван Кеноби», «Монстр: История Джеффри Дамера», «Дейзи Джонс и The Six», «Грызня» или «Флейшман в беде».

«Наследники» вновь лидируют по числу номинаций на премию «Эмми»
фото: «Уэнсдэй»

Награду за главную женскую роль в драматическом сериале могут получить Сара Снук («Наследники»), Белла Рэмси («Одни из нас»), Мелани Лински («Шершни»), Кери РасселДипломатка»), Элизабет МоссРассказ служанки»), Шэрон ХорганЗаговор сестер Гарви»). В аналогичной актерской секции заявлены сразу три артиста из «Наследников» — Брайан Кокс, Кирэн Калкин и Джереми Стронг, а также Джефф БриджесСтарик»), Боб Одинкерк («Лучше звоните Солу») и Педро Паскаль («Одни из нас»).

На статуэтку за лучшую комедийную роль среди актрис претендуют Дженна Ортега («Уэнсдэй»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Кинта Брансон («Начальная школа Эббот»), Наташа ЛионнПокерфейс») и Кристина ЭпплгейтПрощай навсегда»), а среди актеров — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Мартин Шорт («Убийства в одном здании»), Билл Хейдер («Барри») и Джейсон СигелТерапия»).

«Наследники» вновь лидируют по числу номинаций на премию «Эмми»
фото: «Странный Эл»

В номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале» представлены Джессика ЧестейнДжордж и Тэмми»), Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»), Али Вонг («Грызня»), Кэтрин ХанПрекрасные мелочи»), Лиззи Каплан («Флейшман в беде») и Доминик ФишбекРой»). За звание исполнителя лучшей мужской роли в мини-сериале поборются Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»), Дэниэл РэдклиффСтранный Эл»), Майкл Шеннон («Джордж и Тэмми»), Стивен Ян («Грызня»), Кумэйл НанджианиДобро пожаловать в Чиппендейлс») и Тэрон ЭджертонЧерная птица»).

75-я церемония вручения наград премии «Эмми» состоится 18 сентября — при условии, что ей не помешает потенциальная забастовка голливудских актеров, которые могут начать протестовать вслед за сценаристами.
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