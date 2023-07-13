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Аглая Тарасова пускается в авантюру с Кириллом Кяро в драмеди «Диагноз "Везучая"»

13 июля
2023 год

Новости кино >>
13 июля 2023

Премьера криминальной комедии «Диагноз "Везучая"» с Аглаей Тарасовой, Кириллом Кяро и Полиной Гухман состоится в августе эксклюзивно на платформах more.tv и Wink. Онлайн-кинотеатры представили первый тизер проекта.


По сюжету красавица и оторва Лика (Тарасова) славится в криминальных кругах своим необычным даром: в любой афере — будь-то ограбление или рейдерский захват — она приносит стопроцентный успех всей операции. Если кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать девушку своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов.

Аглая Тарасова пускается в авантюру с Кириллом Кяро в драмеди «Диагноз Везучая»
фото: Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Съемки в проекте — это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, не способного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре драмеди. Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок», — рассказал Кирилл Кяро.

В сериале также снялись Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие. Режиссером выступил Кирилл Кузин, работавший над проектом «‎Сергий против нечисти»‎, креативным продюсером и сценаристом — Владимир Батрамеев. Производством сериала занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией Legio Felix Ильи Куликова.
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Полина ГухманКирилл КузинКирилл КяроАглая Тарасова
фильмы
Диагноз "Везучая"

фотографии >>
Аглая Тарасова пускается в авантюру с Кириллом Кяро в драмеди «Диагноз "Везучая"» фотографии
Аглая Тарасова пускается в авантюру с Кириллом Кяро в драмеди «Диагноз "Везучая"» фотографии
Аглая Тарасова пускается в авантюру с Кириллом Кяро в драмеди «Диагноз "Везучая"» фотографии
Аглая Тарасова пускается в авантюру с Кириллом Кяро в драмеди «Диагноз "Везучая"» фотографии
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