анонс

13 июля Объявлен состав жюри 80-го Венецианского кинофестиваля Победителей основного конкурса выберут Джейн Кэмпион, Мартин Макдона, Лора Пойтрас и Миа Хансен-Лёв

13 июля «Наследники» вновь лидируют по числу номинаций на премию «Эмми» Среди лидеров также «Белый лотос», «Одни из нас» и «Тед Лассо»

13 июля Номинант на «Оскар» снял VR-аниме «Квартет моего внутреннего уха» Короткометражка об одиночестве и путешествии вглубь себя готовится покорять фестивали