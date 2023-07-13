Фильм Романа Михайлова «Наследие» получил гран-при на фестивале «Горький fest»

13 июня в Нижнем Новгороде подвели итоги VII фестиваля нового российского кино «Горький fest». Главной лентой смотра стало «Наследие» Романа Михайлова
— мистическая драма о подростке из села, взявшем на себя ответственность достойно похоронить местного колдуна-старообрядца.
Фильм «Наследие» (на смотре его представляли Олег Чугунов
, Дарья Мацель
и Чингиз Гараев) также получил награду в номинации «Лучший актерский ансамбль». Это уже вторая в 2023 году режиссерская работа драматурга, писателя и математика Романа Михайлова и продолжение его «сновидческого» цикла, в который также входят ленты «Сказка для старых»
и «Снег, сестра и росомаха»
.
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Ладан, требник, два креста - рецензия на фильм "Наследие"
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, автор короткометражного фильма «Кукушка»
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, сыгравшая в коротком метре «Мать»
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