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Фильм Романа Михайлова «Наследие» получил гран-при на фестивале «Горький fest»

13 июля
2023 год

Новости кино >>
13 июля 2023
13 июня в Нижнем Новгороде подвели итоги VII фестиваля нового российского кино «Горький fest». Главной лентой смотра стало «Наследие» Романа Михайлова — мистическая драма о подростке из села, взявшем на себя ответственность достойно похоронить местного колдуна-старообрядца.

Фильм Романа Михайлова «Наследие» получил гран-при на фестивале «Горький fest»

Фильм «Наследие» (на смотре его представляли Олег Чугунов, Дарья Мацель и Чингиз Гараев) также получил награду в номинации «Лучший актерский ансамбль». Это уже вторая в 2023 году режиссерская работа драматурга, писателя и математика Романа Михайлова и продолжение его «сновидческого» цикла, в который также входят ленты «Сказка для старых» и «Снег, сестра и росомаха».

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Приз за лучшую режиссуру получил Евгений Николаев, автор короткометражного фильма «Кукушка» — якутского хоррора, главный герой которого, переехав в новый дом, оказывается вовлечен в необъяснимые события, как-то связанные с его соседями: молодой девушкой и ее нелюдимым отцом. Визуальный стиль фильма, черно-белая контрастная картинка и игра светотени, также обеспечили ему победу в номинации «Лучшее визуальное решение». Премию за лучшую роль в этом году получила актриса Татьяна Владимирова, сыгравшая в коротком метре «Мать» призрак, являющийся неудачнику Саше (Павел Майков) с советом, который должен немного подправить его незавидную жизнь.

Премию за лучшее музыкальное решение получила «Роковая клятва» Арины Шевцовой и Анастасии Кувшиновой — бутлег-трагикомедия о трех подругах, еще школьницами давших друг другу клятву вечной дружбы и верности. Повзрослев и пройдя через испытания, они решают создать собственную музыкальную группу и обрести мировую славу — но испытание известностью удастся пройти не всем.

Фильм Романа Михайлова «Наследие» получил гран-при на фестивале «Горький fest»

Специальный диплом жюри в этом году вручен актеру Денису Прыткову, сыгравшему одну из главных ролей в драме «Все время на свете» Наталии Кончаловской. Его герой Никита — двадцатипятилетний парень, состоящий в отношениях с девушкой Ксюшей (Даша Котрелева). Семь сцен их совместной жизни, бытовых споров, проявления любви и заботы, фиксируют несколько этапов отношений молодой пары, которая уверена, что любовь не может закончиться.

Приз зрительских симпатий на VII фестивале «Горький fest» получил документальный проект Владимира Головнева «Опытным путем» — альманах с историями современных «кулибиных», мастерящих свои изобретения в гаражах, подсобках и далеких, отрезанных от мира, деревнях. Отдельно жюри отметило драматургию мини-фильма «Цифровое бессмертие», в котором сисадмин из города Кунгур строит робота, в которого мечтает перенести слепок сознания своего умершего дедушки.
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