Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра»

Первая часть комедии «Моя ужасная сестра» вышла в кинотеатральный прокат в 2022 году. В продолжении истории у двух сводных сестер появится новый повод для споров, интриг и веселых приключений. В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сестрам придется справиться с новыми жизненными вызовами, чтобы в итоге понять — даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.
«Мы снимали фильм в удовольствие. Съемки шли гладко, погода была чудесная — актеры просто наслаждались каждым мгновением на площадке. Надеемся, зрителю передастся это светлое настроение», — отметил генеральный продюсер Михаил Курбатов.
Съемки проекта прошли в Санкт-Петербурге и Выборге. В кадре зрителей ждут речные прогулки на теплоходе, пляжные волейбольные турниры и множество других летних пейзажей.
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