Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Приказ №027»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра»

14 июля
2023 год

Новости кино >>
14 июля 2023

В Санкт-Петербурге завершились съемки фильма Александра Галибина «Моя ужасная сестра 2». К своим ролям вернулись Глюкоза и Владимир Яглыч, сообщает пресс-служба проекта.

Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра»
фото: Фотограф Оксана Ивлева

Первая часть комедии «Моя ужасная сестра» вышла в кинотеатральный прокат в 2022 году. В продолжении истории у двух сводных сестер появится новый повод для споров, интриг и веселых приключений. В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сестрам придется справиться с новыми жизненными вызовами, чтобы в итоге понять — даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.

К актерскому ансамблю комедии присоединились Марина Яковлева и Лариса Удовиченко. За сценарий отвечали Анна Соболевская и Анна Курбатова.

Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра»
фото: Фотограф Оксана Ивлева

«Мы снимали фильм в удовольствие. Съемки шли гладко, погода была чудесная — актеры просто наслаждались каждым мгновением на площадке. Надеемся, зрителю передастся это светлое настроение», — отметил генеральный продюсер Михаил Курбатов.

Съемки проекта прошли в Санкт-Петербурге и Выборге. В кадре зрителей ждут речные прогулки на теплоходе, пляжные волейбольные турниры и множество других летних пейзажей.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Галибин приступил к съемкам сиквела «Моей ужасной сестры»
Владимир Яглыч и Глюк'оzа снимаются у Александра Галибина
персоны
Александр ГалибинМихаил КурбатовАнна КурбатоваАнна СоболевскаяЛариса УдовиченкоНаталья Чистякова-ИоноваВладимир ЯглычМарина Яковлева
фильмы
Моя ужасная сестраМоя ужасная сестра-2

фотографии >>
Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра» фотографии
Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра» фотографии
Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра» фотографии
Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Приказ №027»

Скорбим

Лариса Маршалова
12 июля ушла из жизни актриса Лариса Маршалова.
Анатолий Гладнев
12 июля ушёл из жизни актёр Анатолий Гладнев.

День рождения >>

Анна Антонова
Давид Бабаев
Виталий Гогунский
Лилиан Малкина
Наталья Ноздрина
Светлана Павлова
Андрей Терентьев
Юлия Типанова
Евгений Шириков
Лино Вентура
Люцина Винницкая
Эльжбета Зайонцувна
Кандела Пенья
Дэйл Робертсон
Терри-Томас
Мэттью Фокс
все родившиеся 14 июля >>

Афиша кино >>

Великая красота
драма, комедия
Италия, Франция, 2013
Кентавр
Россия, 2023
Кукла. Реинкарнация зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Патхан. Схватка со смертью
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм, экранизация
Индия, 2023
Круче некуда
боевик, триллер
Китай, США, 2023
Лошадь Чарли
драма, семейное кино, фильм о животных
США, 2023
Побег из страны роботов
детский фильм, приключения, фэнтези
Китай, 2023
Злые соседи
комедия, экранизация
США, 2022
Джонни
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?