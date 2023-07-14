Самара Уивинг спасает жизнь бывшего бойфренда в триллере «Ини-Мини»

Актриса Самара Уивинг
, известная по проектам «Я иду искать
» и «Голливуд
», снимется в триллере про ограбление «Ини-Мини
» (Eenie Meanie). Режиссерское кресло займет Шон Симмонс
(«Континенталь
»), сообщает Deadline
.
фото: Thomas Whiteside / W Magazine
По сюжету молодая девушка, подрабатывающая водителем, вынуждена вновь обратиться к своему темному прошлому, чтобы спасти жизнь бывшего парня.
Симмонс также выступил сценаристом проекта. В числе продюсеров Ретт Риз
и Пол Верник
. Ожидается, что премьера состоится на стриминговом сервисе Hulu.
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