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Самара Уивинг спасает жизнь бывшего бойфренда в триллере «Ини-Мини»

14 июля
2023 год

Новости кино >>
14 июля 2023
Актриса Самара Уивинг, известная по проектам «Я иду искать» и «Голливуд», снимется в триллере про ограбление «Ини-Мини» (Eenie Meanie). Режиссерское кресло займет Шон СиммонсКонтиненталь»), сообщает Deadline.

Самара Уивинг спасает жизнь бывшего бойфренда в триллере «Ини-Мини»
фото: Thomas Whiteside / W Magazine

По сюжету молодая девушка, подрабатывающая водителем, вынуждена вновь обратиться к своему темному прошлому, чтобы спасти жизнь бывшего парня.

Симмонс также выступил сценаристом проекта. В числе продюсеров Ретт Риз и Пол Верник. Ожидается, что премьера состоится на стриминговом сервисе Hulu.
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№ 1
Pumpkin   14.07.2023 - 14:56
пока звучит как-то совсем ни о чем, если честно. мало деталей, как-то хочется, чтобы уже и подробности раскрыли, можно было бы познакомиться читать далее>>
Всего сообщений: 1
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