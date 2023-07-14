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Валерия Бурдужа и Степан Бекетов встретятся «На реке»

14 июля
2023 год

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14 июля 2023

Завершились съемки мелодрамы «На реке», где главные роли исполнили Валерия Бурдужа и Степан Бекетов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Валерия Бурдужа и Степан Бекетов встретятся «На реке»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Светлана – известный врач-реабилитолог. Однажды она становится свидетельницей гибели своего близкого друга Дениса, частично теряет память и решает бежать из города, чтобы всё обдумать и понять, что делать дальше. Тем временем по пятам за ней гонится влиятельный бизнесмен, отец убитого – Александр Гарин, которому удается выследить и похитить Свету. Но к счастью, у нее появляется человек, который готов ее спасти.

«Главная мораль нашего проекта: "Ты – единственный автор всего, что с тобой происходит". Нужно слушать свое сердце, и лишь доверившись ему, вы узнаете всю правду», — уверена Валерия Бурдужа.

В актерском ансамбле проекта также Владимир Басенко, Анастасия Мурашова, Борис Миронов, Кирилл Мелехов, Аксинья Олейник, Валентина Муравская, Михаил Маликов, Олег Сурнов, Людмила Клементьева и другие. Режиссером выступил Дмитрий Сорокин.
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Валерия Бурдужа и Степан Бекетов встретятся «На реке» фотографии
Валерия Бурдужа и Степан Бекетов встретятся «На реке» фотографии
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