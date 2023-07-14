Валерия Бурдужа и Степан Бекетов встретятся «На реке»

Светлана – известный врач-реабилитолог. Однажды она становится свидетельницей гибели своего близкого друга Дениса, частично теряет память и решает бежать из города, чтобы всё обдумать и понять, что делать дальше. Тем временем по пятам за ней гонится влиятельный бизнесмен, отец убитого – Александр Гарин, которому удается выследить и похитить Свету. Но к счастью, у нее появляется человек, который готов ее спасти.
«Главная мораль нашего проекта: "Ты – единственный автор всего, что с тобой происходит". Нужно слушать свое сердце, и лишь доверившись ему, вы узнаете всю правду», — уверена Валерия Бурдужа.
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