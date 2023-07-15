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Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

15 июля
2023 год

Новости кино >>
15 июля 2023
Ассоциация голливудских критиков недавно узнала о существовании аниме и на радостях добавила в шорт-лист премии два аниме-сериала: «Атаку титанов» и «Мою геройскую академию». Тем временем, Хаяо Миядзаки продолжает воевать против маркетинга: ранее мэтр отказался демонстрировать трейлер до релиза нового творения «Как поживаете?», а теперь выяснилось, что для фильма даже буклетов не завезут в кинотеатры — их будут продавать отдельно после премьеры. Polygon Pictures, создатели «Рыцарей Сидонии» и мультипликационной трилогии о «Годзилле», выбили себе сотрудничество с Marvel и теперь работают над аниме по «Человеку-пауку». В прошлом дайджесте мы рассказывали о короткометражных аниме, попавших на Международный фестиваль анимационных фильмов в Оттаве: к уютной компании присоединился коротыш «Черепашка» нашего любимца Ацуси ВадыИкимоно», «Птица на полуострове»).

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

Лейбл Milan Records на прошедшей Anime Expo 2023 похвастался переизданием саундтрека к «Евангелиону»: два виниловых лонгплея на 22 трека поступят в продажу в августе и обойдутся меломанам в $40. Похоже, Сакура собрала их все: последний выпуск «Сакуры — собирательницы карт: Прозрачная карта», продолжения знаковой сёдзё-манги 1996 года, выйдет в печать 1 апреля 2024 года. Автор культового «Детройта — города металла» Киминори Вакасуги запустил новую мангу «Одержимая Акина-тян» про жаждущую славы мангаку, попавшую в мистический переплет. Дэндзи идет в театр: ближайшей же осенью подмостки Токио и Осаки сотрясет спектакль по «Человеку-бензопиле». Раз-два — Midjourney заберет тебя: японская газета Asahi Shimbun опросила 26 891 мангаку, художника, писателя, видеоигрового разработчика и фотографа, чтобы выяснить их позицию насчет ИИ. Оказалось, что 60% респондентов опасаются, что в ближайшем же будущем их заменит искин.

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о VR-проекте «Квартет моего внутреннего уха» или экранизации манги Кацухисы Минами «Басня»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Полнометражное аниме «Тотто у окна», основанное на детской книге-бестселлере популярной актрисы и телеведущей Тэцуко Куроянаги, покажут в кинотеатрах Японии 8 декабря. Студия Shin-Ei AnimationОзорная Такаги», «Сведенные кукушкой») показала первый трейлер и поделилась подробностями производства.


Автобиографический роман рассказывает о повседневной жизни Тотто в токийской школе «Томоэ» во время Второй мировой войны. После того, как любознательную и непоседливую малышку отчисляют из консервативной государственной школы за плохое поведение, мама девочки подыскивает ей место в необычном учебном заведении, где ценится индивидуальность и внутренний мир каждого ребенка, поощряется эмоциональная свобода и творческое самовыражение, а уроки проводят в старых уютных железнодорожных вагончиках.

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

Режиссером проекта выступает Синносукэ ЯкуваКарандаш Син-тяна: Пришельцы против Синносукэ»), он же вместе с Ёсукэ Судзуки написал сценарий. За дизайн персонажей отвечает Сидзуэ КанэкоБрошенный кролик», «Загадочная девушка Х»), а за музыку Юдзи НомиМелочи жизни», «Возвращение кота»). Тотто-тян озвучит юная Лилиана Оно.

Читать Ежедневная рутина и мир магии в сериале «Полет ведьмы»
Премьера третьего сезона аниме «Лагерь на свежем воздухе» по мотивам манги Афро состоится в 2024 году. Вместо прежней студии C-StationАкадемия Драгонар») над проектом будет работать 8bitСиняя тюрьма: Блю Лок»). Изменения коснулись и состава творческой группы.

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

Душевный иясикей о подругах, состоящих в школьном клубе любителей туризма: в перерывах между учебой они осваивают многочисленные кемпинги префектуры Яманаси, любуются величественной Фудзи и достопримечательностями, купаются в горячих источниках, готовят на костре или походной плитке деликатесы и с наслаждением их уплетают. Более туристические достопримечательности Японии ищите в нашем материале о реальных местах в аниме.

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

Ёсиаки Кёгоку, режиссера первых двух сезонов, заменил Син ТосакаО моем перерождении в слизь», «Плач Асуры»), сценарий написал Масафуми СугиураДевушки-пони: Славное дерби»), а над дизайном персонажей работал Хисанори Хасимото (ключевая анимация в «Атаке титанов» и «Семье шпиона»). Композитор остался прежний — Акиюки ТатэямаЗверушки-подружки»), также к ролям вернутся все сэйю.

Читать Обзор аниме «Лагерь на свежем воздухе. Фильм»
Анонсированный в августе прошлого года сериал «Ведьма и чудовище», адаптирующий дебютную мангу Косукэ Сатакэ, обзавелся первым трейлером. Релиз захватывающего сэйнена в стиле темного фэнтези намечен на январь 2024-го.


Однажды в город, где поклоняются ведьме как героине, пожаловала мрачная парочка: девушка Гидо с глазами зверя и маг Ашаф, не расстающийся со зловещей ношей — пристегнутым к спине гробом. Когда-то Гидо была проклята злой колдуньей и теперь ищет ее, чтобы снять порчу и отомстить.

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

Постановкой аниме занимается Такаюки ХаманаПсихопаспорт», «Баскетбол Куроко») на студии Yokohama Animation LabСозерцая колготки», «Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов»), а за чардиз отвечает Хироя ИидзимаМагическая битва», «Девочка, которая видит»). Звероподобную Гидо озвучит Ё Таити (Кэнъя Кобаяси из «Города, в котором меня нет», Дороти из «Принцессы-шпионки»), а мистического Ашафа — Тосиюки Морикава (Бондрюд из «Созданного в Бездне», Кагая Убуясики из «Истребителя демонов»).

Читать «Гангрейв» — история живого мертвеца, борющегося с другими зомби
На официальном сайте аниме «Кэнган Асура» по манге Ябако Сандровича и Даромеона появился новый трейлер. Второй сезон бойцовского сериала выйдет на Netflix 21 сентября этого года. Ролик сопровождается опенингом RED в исполнении метал-группы SiM.


Еще со времен эпохи Эдо могущественные корпорации решают спорные финансовые вопросы с помощью подпольных боев, организуемых ассоциацией «Кэнган», где сильнейшие гладиаторы кулаками отстаивают бизнес-интересы нанявших их предпринимателей. 56-летний сарариман Кадзуо Ямасита становится менеджером Омы Такиты по прозвищу «Асура» — бойца, обладающего невероятной силой. Вместе они решают принять участие в турнире, чтобы изменить свою судьбу.

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

К работе над продолжением вернется творческая группа первого сезона во главе с Сэйдзи КисиКласс убийц», «Ангельские ритмы»), а производством все так же занимается студия Larx EntertainmentТеккен: Кровные узы», «Монсуно»). Сигэру Нагасима (Хироси Утиямада из «Крутого учителя Онидзуки», Хоко из «Адского рая») и Тацухиса Судзуки (Дракен в первом сезоне «Токийских мстителей», Макио Сирато из «Мегалобокса») вновь озвучат Ямаситу и Асуру соответственно.

Читать «Баки Ханма» — история самого сильного тинейджера на планете
У аниме «Феникс: Эдем17» от Studio 4°C по бессмертному шедевру Осаму Тэдзуки «Жар-птица» появился новый промо-ролик. Экранизация восьмой главы манги «Тоска по родине», о которой мы писали еще в декабре 2022-го, выйдет на стриминге Disney+ 13 сентября. Тизер же рекламирует полнометражную версию с альтернативной концовкой «Жар-птица: Цветок Эдема» — ее покажут в кинотеатрах Японии 3 ноября.


Роми и Джордж в поисках лучшей жизни покидают Землю и отправляются на планету Эдем17. Однако новый дом оказывается совершенно не пригодным для жизни. Во время отчаянных поисков воды Джордж погибает, и Роми вынуждена выживать самостоятельно.

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

Снимает «Феникс: Эдем17» Сёдзиро НисимиЖелезобетон»), а дизайном персонажей и анимацией занимается Тацудзо НисидаМастер муси», «Ученик чудовища»). Роми разговаривает голосом сэйю Риэ МиядзавыСумрачный самурай», «Тони Такитани»).

Читать «Дороро» — еще одна экранизация шедевра «бога манги» Осаму Тэдзуки
Бонус: результат коллаборации «Семьи шпиона — Код: Белый» и новых приключений Тома Круза в «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1».

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

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обсуждение >>
№ 1
Иван Хуан   15.07.2023 - 11:08
Как выжить, когда любимые онгоинги на этот сезон уже все, а то что готовится к выходу пока не внушает доверия? Никак, щиндекудасай читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю фотографии
Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю фотографии
Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю фотографии
Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю фотографии
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