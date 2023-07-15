Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

Ассоциация голливудских критиков недавно узнала о существовании аниме и на радостях добавила в шорт-лист премии два аниме-сериала: «Атаку титанов
» и «Мою геройскую академию
». Тем временем, Хаяо Миядзаки
продолжает воевать против маркетинга: ранее мэтр отказался демонстрировать трейлер до релиза нового творения «Как поживаете?
», а теперь выяснилось, что для фильма даже буклетов не завезут в кинотеатры — их будут продавать отдельно после премьеры. Polygon Pictures
, создатели «Рыцарей Сидонии
» и мультипликационной трилогии о «Годзилле
», выбили себе сотрудничество с Marvel
и теперь работают над аниме по «Человеку-пауку
». В прошлом дайджесте
мы рассказывали о короткометражных аниме, попавших на Международный фестиваль анимационных фильмов в Оттаве: к уютной компании присоединился коротыш «Черепашка
» нашего любимца Ацуси Вады
(«Икимоно
», «Птица на полуострове
»).
Лейбл Milan Records
на прошедшей Anime Expo 2023
похвастался переизданием саундтрека к «Евангелиону
»: два виниловых лонгплея на 22 трека поступят в продажу в августе и обойдутся меломанам в $40. Похоже, Сакура собрала их все: последний выпуск «Сакуры — собирательницы карт: Прозрачная карта
», продолжения знаковой сёдзё
-манги 1996 года, выйдет в печать 1 апреля 2024 года. Автор культового «Детройта — города металла
» Киминори Вакасуги
запустил новую мангу «Одержимая Акина-тян
» про жаждущую славы мангаку, попавшую в мистический переплет. Дэндзи
идет в театр: ближайшей же осенью подмостки Токио и Осаки сотрясет спектакль по «Человеку-бензопиле
». Раз-два — Midjourney заберет тебя: японская газета Asahi Shimbun опросила 26 891 мангаку, художника, писателя, видеоигрового разработчика и фотографа, чтобы выяснить их позицию насчет ИИ. Оказалось, что 60% респондентов опасаются, что в ближайшем же будущем их заменит искин.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о VR-проекте
«Квартет моего внутреннего уха
» или экранизации манги Кацухисы Минами
«Басня
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Полнометражное аниме «Тотто у окна
», основанное на детской книге-бестселлере популярной актрисы и телеведущей Тэцуко Куроянаги
, покажут в кинотеатрах Японии 8 декабря. Студия Shin-Ei Animation
(«Озорная Такаги
», «Сведенные кукушкой
») показала первый трейлер и поделилась подробностями производства.
Автобиографический роман рассказывает о повседневной жизни Тотто в токийской школе «Томоэ» во время Второй мировой войны. После того, как любознательную и непоседливую малышку отчисляют из консервативной государственной школы за плохое поведение, мама девочки подыскивает ей место в необычном учебном заведении, где ценится индивидуальность и внутренний мир каждого ребенка, поощряется эмоциональная свобода и творческое самовыражение, а уроки проводят в старых уютных железнодорожных вагончиках.
Режиссером проекта выступает Синносукэ Якува
(«Карандаш Син-тяна: Пришельцы против Синносукэ
»), он же вместе с Ёсукэ Судзуки
написал сценарий. За дизайн персонажей отвечает Сидзуэ Канэко
(«Брошенный кролик
», «Загадочная девушка Х
»), а за музыку Юдзи Номи
(«Мелочи жизни
», «Возвращение кота
»). Тотто-тян озвучит юная Лилиана Оно
.
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Ежедневная рутина и мир магии в сериале «Полет ведьмы»
Премьера третьего сезона аниме «Лагерь на свежем воздухе
» по мотивам манги Афро
состоится в 2024 году. Вместо прежней студии C-Station
(«Академия Драгонар
») над проектом будет работать 8bit
(«Синяя тюрьма: Блю Лок
»). Изменения коснулись и состава творческой группы.
Душевный иясикей
о подругах, состоящих в школьном клубе любителей туризма: в перерывах между учебой они осваивают многочисленные кемпинги префектуры Яманаси, любуются величественной Фудзи и достопримечательностями, купаются в горячих источниках, готовят на костре или походной плитке деликатесы и с наслаждением их уплетают. Более туристические достопримечательности Японии ищите в нашем материале о реальных местах в аниме
.
Ёсиаки Кёгоку
, режиссера первых двух сезонов, заменил Син Тосака
(«О моем перерождении в слизь
», «Плач Асуры
»), сценарий написал Масафуми Сугиура
(«Девушки-пони: Славное дерби
»), а над дизайном персонажей работал Хисанори Хасимото
(ключевая анимация в «Атаке титанов
» и «Семье шпиона
»). Композитор остался прежний — Акиюки Татэяма
(«Зверушки-подружки
»), также к ролям вернутся все сэйю
.
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Обзор аниме «Лагерь на свежем воздухе. Фильм»
Анонсированный
в августе прошлого года сериал «Ведьма и чудовище
», адаптирующий дебютную мангу Косукэ Сатакэ
, обзавелся первым трейлером. Релиз захватывающего сэйнена
в стиле темного фэнтези намечен на январь 2024-го.
Однажды в город, где поклоняются ведьме как героине, пожаловала мрачная парочка: девушка Гидо с глазами зверя и маг Ашаф, не расстающийся со зловещей ношей — пристегнутым к спине гробом. Когда-то Гидо была проклята злой колдуньей и теперь ищет ее, чтобы снять порчу и отомстить.
Постановкой аниме занимается Такаюки Хамана
(«Психопаспорт
», «Баскетбол Куроко
») на студии Yokohama Animation Lab
(«Созерцая колготки
», «Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов
»), а за чардиз отвечает Хироя Иидзима
(«Магическая битва
», «Девочка, которая видит
»). Звероподобную Гидо озвучит Ё Таити
(Кэнъя Кобаяси из «Города, в котором меня нет
», Дороти из «Принцессы-шпионки
»), а мистического Ашафа — Тосиюки Морикава
(Бондрюд из «Созданного в Бездне
», Кагая Убуясики из «Истребителя демонов
»).
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«Гангрейв» — история живого мертвеца, борющегося с другими зомби
На официальном сайте аниме «Кэнган Асура
» по манге Ябако Сандровича
и Даромеона
появился новый трейлер. Второй сезон бойцовского сериала выйдет
на Netflix
21 сентября этого года. Ролик сопровождается опенингом RED
в исполнении метал-группы SiM
.
Еще со времен эпохи Эдо могущественные корпорации решают спорные финансовые вопросы с помощью подпольных боев, организуемых ассоциацией «Кэнган», где сильнейшие гладиаторы кулаками отстаивают бизнес-интересы нанявших их предпринимателей. 56-летний сарариман Кадзуо Ямасита становится менеджером Омы Такиты по прозвищу «Асура» — бойца, обладающего невероятной силой. Вместе они решают принять участие в турнире, чтобы изменить свою судьбу.
К работе над продолжением вернется творческая группа первого сезона во главе с Сэйдзи Киси
(«Класс убийц
», «Ангельские ритмы
»), а производством все так же занимается студия Larx Entertainment
(«Теккен: Кровные узы
», «Монсуно
»). Сигэру Нагасима
(Хироси Утиямада из «Крутого учителя Онидзуки
», Хоко из «Адского рая
») и Тацухиса Судзуки
(Дракен
в первом сезоне «Токийских мстителей
», Макио Сирато из «Мегалобокса
») вновь озвучат Ямаситу и Асуру соответственно.
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«Баки Ханма» — история самого сильного тинейджера на планете
У аниме «Феникс: Эдем17
» от Studio 4°C
по бессмертному шедевру Осаму Тэдзуки
«Жар-птица
» появился новый промо-ролик. Экранизация восьмой главы манги «Тоска по родине
», о которой мы писали
еще в декабре 2022-го, выйдет на стриминге Disney+
13 сентября. Тизер же рекламирует полнометражную версию с альтернативной концовкой «Жар-птица: Цветок Эдема
» — ее покажут в кинотеатрах Японии 3 ноября.
Роми и Джордж в поисках лучшей жизни покидают Землю и отправляются на планету Эдем17. Однако новый дом оказывается совершенно не пригодным для жизни. Во время отчаянных поисков воды Джордж погибает, и Роми вынуждена выживать самостоятельно.
Снимает «Феникс: Эдем17» Сёдзиро Нисими
(«Железобетон
»), а дизайном персонажей и анимацией занимается Тацудзо Нисида
(«Мастер муси
», «Ученик чудовища
»). Роми разговаривает голосом сэйю Риэ Миядзавы
(«Сумрачный самурай
», «Тони Такитани
»).
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«Дороро» — еще одна экранизация шедевра «бога манги» Осаму Тэдзуки
Бонус
: результат коллаборации «Семьи шпиона — Код: Белый
» и новых приключений Тома Круза
в «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1
».
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