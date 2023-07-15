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Марина Доможирова, Даниил Воробьев и Валерия Федорович отправятся в «Голливудск»

15 июля
2023 год

Новости кино >>
15 июля 2023
Стартовали съемки комедийного сериала «Голливудск», режиссером которого выступит Сергей НаумовЁлки 9»). О начале съемок у себя в соцсетях рассказала актриса Марина Доможирова.

Марина Доможирова, Даниил Воробьев и Валерия Федорович отправятся в «Голливудск»
фото: Соцсети Марины Доможировой

В кадре компанию Доможировой составят Даниил Воробьев, Валерия Федорович, Михаил Горевой, Даниил Вахрушев, Беник Аракелян, Виктория Богатырева, Капитолина Соболь, Денис Бузин, Борис Хвошнянский, Иван Злобин и Марианна Шульц.

По сюжету владелец региональной сети кинотеатров снимает блокбастер с двойниками знаменитых голливудских актеров, чтобы отдать долг самому влиятельному бизнесмену Сочи.

Сценарий написали Лиза Кузовникова и режиссер «Юры дворника» Виталий Дудка. Генеральными продюсерами сериала выступают Вадим Верещагин и Владимир Маслов. Производством занимаются компании «Централ Партнершип» и Zoom Production.
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персоны
Беник АракелянВиктория БогатырёваДенис БузинДаниил ВахрушевВадим ВерещагинДаниил ВоробьёвМихаил ГоревойМарина ДоможироваВиталий ДудкаИван ЗлобинВладимир Маслов (V)Сергей Наумов (III)Капитолина СобольВалерия ФедоровичБорис ХвошнянскийМарианна Шульц

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Марина Доможирова, Даниил Воробьев и Валерия Федорович отправятся в «Голливудск» фотографии
Марина Доможирова, Даниил Воробьев и Валерия Федорович отправятся в «Голливудск» фотографии
Марина Доможирова, Даниил Воробьев и Валерия Федорович отправятся в «Голливудск» фотографии
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