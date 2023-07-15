Марина Доможирова, Даниил Воробьев и Валерия Федорович отправятся в «Голливудск»

Стартовали съемки комедийного сериала «Голливудск
», режиссером которого выступит Сергей Наумов
(«Ёлки 9
»). О начале съемок у себя в соцсетях рассказала актриса Марина Доможирова
.
фото: Соцсети Марины Доможировой
В кадре компанию Доможировой составят Даниил Воробьев
, Валерия Федорович
, Михаил Горевой
, Даниил Вахрушев
, Беник Аракелян
, Виктория Богатырева
, Капитолина Соболь
, Денис Бузин
, Борис Хвошнянский
, Иван Злобин
и Марианна Шульц
.
По сюжету владелец региональной сети кинотеатров снимает блокбастер с двойниками знаменитых голливудских актеров, чтобы отдать долг самому влиятельному бизнесмену Сочи.
Сценарий написали Лиза Кузовникова
и режиссер «Юры дворника
» Виталий Дудка
. Генеральными продюсерами сериала выступают Вадим Верещагин
и Владимир Маслов
. Производством занимаются компании «Централ Партнершип» и Zoom Production.
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