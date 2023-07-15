Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий»

анонс

Он предстанет в образе Метаморфо

Это комедийный сериал про съемки блокбастера с двойниками знаменитых зарубежных актеров

Марина Доможирова, Даниил Воробьев и Валерия Федорович отправятся в «Голливудск»

15 июля

Как выжить в мире Осаму Тэдзуки: главные новости аниме за неделю

Новые «Человек-Паук» и «Уютный поход», а также ведьма, чудовище, жар-птица и Том Круз