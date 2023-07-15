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Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий»

15 июля
2023 год

Новости кино >>
15 июля 2023

Завершились съемки полнометражного художественного фильма «В потоке трех стихий», где наряду с артистами Александром Головиным, Алексеем Шевченковым и Владимиром Сычевым сыграли чемпион и призер чемпионатов России и Мира Роман Измайлов и чемпион мира по клифф-дайвингу Артем Сильченко. Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте кинокомпании «Мечта», которая занимается производством проекта.

Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий»
фото: Кинокомпания «Мечта»

По сюжету профессиональный спортсмен и участник олимпийских игр Влад Фокин (Головин) переживает кризис карьеры. Его отец и по совместительству тренер (Шевченков) никак не может повлиять на эмоциональное состояние сына. Апатия длится до того момента, пока в один из дней к Владу не приходят следователи с очень странной просьбой: предлагают поучаствовать в соревнованиях по клифф-дайвингу, организатором которых выступает его бывший партнер по прыжкам в воду — Семен Царев (Измайлов). Среди участников соревнований будут не только известные спортсмены из мира клифф-дайвинга, но и экстремалы-любители, среди которых следователи надеются вычислить давно разыскиваемых грабителей. Влад соглашается на участие в соревнованиях и приезжает в Крым. Новые знакомства, постоянный риск и экстремальные высоты помогут вернуть герою жажду к жизни и состязаниям.

Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий»
фото: Кинокомпания «Мечта»

Также в фильме будут камео таких спортсменов, как Елена Вайцеховская, Дмитрий Саутин, Илья Захаров, Руслан Терновой, Александр Бондарь, Евгений Кузнецов, Юлия Тимошинина и Елизавета Кансо. Режиссерское кресло заняла Ирина ГобозашвилиНачать сначала»).

Съемки проходили в Крыму, Москве, Рузе, а также в Екатеринбурге в рамках Чемпионата России про прыжкам в воду.

Кинотеатральная премьера намечена на февраль 2024 года.
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Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий» фотографии
Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий» фотографии
Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий» фотографии
Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий» фотографии
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