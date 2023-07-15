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Энтони Кэрриган присоединился к касту нового «Супермена»

15 июля
2023 год

Новости кино >>
15 июля 2023
Актерский состав фильма Джеймса Ганна «Супермен: Наследие» продолжает пополняться. Энтони Кэрриган, известный по сериалу «Барри», сыграет Метаморфо, сообщает The Hollywood Reporter.

Энтони Кэрриган присоединился к касту нового «Супермена»
фото: Leon Bennett/Wireimage; Courtesy of DC

Нейтан Филлион примерит образ Гая Гарднера, одного из Корпуса Зеленых Фонарей, Изабела Мерсед исполнит роль Орлицы, а Эди Гатеги — Мистера Потрясающего. «Супермен: Наследие» будет первым проектом обновленной киновселенной DC. Его премьера намечена на 11 июля 2025 года.

Как было объявлено ранее, новым Суперменом станет Дэвид Коренсвет, известный по сериалу «Голливуд». Возлюбленную супергероя Лоис Лейн сыграет Рэйчел Броснахэн, звезда «Удивительной миссис Мейзел».

Энтони Кэрриган присоединился к касту нового «Супермена»
фото: Getty Images

Известно, что Коренсвет и Броснахэн были выбраны из шести основных претендентов на главные роли. Также рассматривались кандидатуры Николаса Холта, Тома Бриттни, Эммы Маккей и Фиби Дайневор.

Дэвид Коренсвет станет четвертым актером, который воплотит образ Супермена в полнометражном фильме. В числе его предшественников — Кристофер Рив, Брэндон Рут и Генри Кавилл. Последний заявлял о своем намерении вернуться к роли супергероя, но, согласно планам Джеймса Ганна и Питера Сафрана по перезапуску вселенной DC, на роль следовало выбрать более молодого артиста.
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Рэйчел БроснахэнДжеймс Ганн (II)Эди ГатегиДэвид КоренсветИзабела МонерНэйтан Филлион

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