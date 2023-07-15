Энтони Кэрриган присоединился к касту нового «Супермена»

Нейтан Филлион примерит образ Гая Гарднера, одного из Корпуса Зеленых Фонарей, Изабела Мерсед исполнит роль Орлицы, а Эди Гатеги — Мистера Потрясающего. «Супермен: Наследие» будет первым проектом обновленной киновселенной DC. Его премьера намечена на 11 июля 2025 года.
Дэвид Коренсвет станет четвертым актером, который воплотит образ Супермена в полнометражном фильме. В числе его предшественников — Кристофер Рив, Брэндон Рут и Генри Кавилл. Последний заявлял о своем намерении вернуться к роли супергероя, но, согласно планам Джеймса Ганна и Питера Сафрана по перезапуску вселенной DC, на роль следовало выбрать более молодого артиста.
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